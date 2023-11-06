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Updated Сегодня, 06:30

Тюменский экономист Габудина: распродажи уже не привлекают покупателей

«Черная пятница» уже не та: тюменцы не верят в скидки и акции

6 ноября 2023, 04:39
Фото: 1MI

Тюменский экономист Габудина: распродажи уже не привлекают покупателей

В Тюменской области распродажи в «черную пятницу» перестали пользоваться популярностью у покупателей. Ноябрьские скидки и День всемирного шопинга уже не вызывают такого ажиотажа как еще несколько лет назад.
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По мнению кандидата экономических наук Алёны Габудиной, причиной тому является то, что сегодня магазины регулярно выставляют на продажу товары со скидками, используя акции как маркетинговый ход. Как следствие, покупатель перестал верить в выгоду таких покупок.

«Чтобы выгодно совершить покупки в период акций, нужно составлять список необходимых для покупки товаров. Сравнивать цены до и после. А чтобы не стать жертвой маркетинга, нужно подумать: привлекает вас скидка на вещь или она вам действительно нужна», — пояснила экономист «АиФ Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в этом году стали тратить больше денежных средств на покупку гаджетов. По сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 10-20%. При этом чаще всего горожане покупали в этом году сматфоны.

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