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Posted 5 ноября, 12:07

Published 5 ноября, 12:07

Modified Сегодня, 20:46

Updated Сегодня, 20:46

В тюменской райбольнице состояние пациентов контролируют специальные мониторы

В тюменской райбольнице состояние пациентов контролируют специальные мониторы

5 ноября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Отделение реанимации областной больницы №9 в Вагайском районе оснащено современным оборудованием. В числе последних закупок — 4 новых монитора пациента, которые помогают медикам контролировать состояние больных, сообщает пресс-служба депздрава региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Комплектование районной больницы высокотехнологичными аппаратами осуществляется по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Монитор фиксирует частоту сердечных сокращений, сердечный ритм, ЭКГ, частоту дыхания, уровень кислорода, температуру тела. Измеряет центральное венозное, внутричерепное, альвеолярное и почечное давление. В случае, если какой-то показатель резко начинает отличаться от нормы, монитор подает персоналу сигнал тревоги.

«Использование экранов помогло нам снизить вероятность развития осложнений после хирургического лечения», — отметили в медучреждении.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. делает медицинскую помощь в сельской местности высокотехнологичной и доступной для местных жителей.

В больнице Голышманово состояние пациентов мониторит высокотехнологичное оборудование
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