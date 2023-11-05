В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщает тг-канал «Типичный Тобольск», на мужчину напали неизвестные вечером 4 ноября. Происшествие случилось рядом с домом, где Гусев проживал ранее. В настоящее время пострадавший находится в больнице в отделении реанимации — он получил серьезное ранение.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Сергей Михайлович Гусев — российский футбольный судья международной категории. Работал главным арбитром с 1992 года. В 1996–2000 годах отработал на 77 матчах чемпионата России. 22 июля 1998 года работал главным арбитром на матче 1 квалификационного раунда Лиги чемпионов 1998/99 «Грассхоппер» Цюрих — «Женесс» Эш-сюр-Альзетт.
После окончания судейской карьеры работал президентом Федерации футбола в Тобольске. C 2014 года был учредителем и президентом МФК «Тобол». Входил в состав учредителей Общественной организации «Федерация ветеранов футбола Тюменской области».
Напомним, Сергей Гусев был задержан в июне 2017 года в селе Ярково по подозрению в педофилии. Туда он приехал из Тобольска для того, чтобы встретиться с 15-летним подростком. Мужчина признал свою вину в шести эпизодах, два из которых произошли в Ярково, три в Тобольске и один в Москве. Суд приговорил Гусева к шести годам лишения свободы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пенсионера ради популярности в социальных сетях. Однако получил обратную реакцию подписчиков, поэтому опубликованный видеоролик удалил. В настоящее время поиском блогера занимаются сотрудники полиции.