В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью

Напомним, Сергей Гусев был задержан в июне 2017 года в селе Ярково по подозрению в педофилии. Туда он приехал из Тобольска для того, чтобы встретиться с 15-летним подростком. Мужчина признал свою вину в шести эпизодах, два из которых произошли в Ярково, три в Тобольске и один в Москве. Суд приговорил Гусева к шести годам лишения свободы.