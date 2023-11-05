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В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью

В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью

5 ноября 2023, 10:15
Фото: 1MI
В Тобольске неизвестные избили бывшего футбольного арбитра, экс-главу федерации футбола Тобольска Сергея Гусева. Не так давно он вышел на свободу из колонии — его осудили в 2017 году за педофилию.
Сюжет
Полиция

Как сообщает тг-канал «Типичный Тобольск», на мужчину напали неизвестные вечером 4 ноября. Происшествие случилось рядом с домом, где Гусев проживал ранее. В настоящее время пострадавший находится в больнице в отделении реанимации — он получил серьезное ранение.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Сергей Михайлович Гусев — российский футбольный судья международной категории. Работал главным арбитром с 1992 года. В 1996–2000 годах отработал на 77 матчах чемпионата России. 22 июля 1998 года работал главным арбитром на матче 1 квалификационного раунда Лиги чемпионов 1998/99 «Грассхоппер» Цюрих — «Женесс» Эш-сюр-Альзетт.

После окончания судейской карьеры работал президентом Федерации футбола в Тобольске. C 2014 года был учредителем и президентом МФК «Тобол». Входил в состав учредителей Общественной организации «Федерация ветеранов футбола Тюменской области».

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Напомним, Сергей Гусев был задержан в июне 2017 года в селе Ярково по подозрению в педофилии. Туда он приехал из Тобольска для того, чтобы встретиться с 15-летним подростком. Мужчина признал свою вину в шести эпизодах, два из которых произошли в Ярково, три в Тобольске и один в Москве. Суд приговорил Гусева к шести годам лишения свободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пенсионера ради популярности в социальных сетях. Однако получил обратную реакцию подписчиков, поэтому опубликованный видеоролик удалил. В настоящее время поиском блогера занимаются сотрудники полиции.

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