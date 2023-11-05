В Тюменской области будут перекрывать трассы при ухудшении погодных условий

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В связи с ростом уровня аварийности в Тюменской области сотрудники ГИБДД ввели дополнительные меры безопасности. В частности, на автодорогах организовано дежурство нарядов ДПС, работа беспилотного летательного аппарата по выявлению выездов на полосу встречного движения, информирование автомобилистов через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона о сложных дорожных и погодных условиях, а также опасных участках автодорог.
Кроме того, принято решение о полном ограничении движения транспорта на федеральных и региональных автодорогах при ухудшении погодных условий.
Ранее «Наш Город» писал, что участки федеральных трасс в Тюменской области оснастят погодными датчиками. Их установят до марта 2024 года.