В Тюменской области будут перекрывать трассы при ухудшении погодных условий

На тюменских трассах за год произошло 123 ДТП из-за выезда на «встречку»

Более 120 дорожно-транспортных происшествия из выезда на встречную полосу движения произошло на тюменских трассах с начала года. В авариях погибли 55 человек (что в два раза больше, чем годом ранее), 219 получили травмы.