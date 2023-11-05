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На тюменских трассах за год произошло 123 ДТП из-за выезда на «встречку»

В Тюменской области будут перекрывать трассы при ухудшении погодных условий

5 ноября 2023, 12:01
Фото: 1MI

На тюменских трассах за год произошло 123 ДТП из-за выезда на «встречку»

Более 120 дорожно-транспортных происшествия из выезда на встречную полосу движения произошло на тюменских трассах с начала года. В авариях погибли 55 человек (что в два раза больше, чем годом ранее), 219 получили травмы.
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ДТП

В связи с ростом уровня аварийности в Тюменской области сотрудники ГИБДД ввели дополнительные меры безопасности. В частности, на автодорогах организовано дежурство нарядов ДПС, работа беспилотного летательного аппарата по выявлению выездов на полосу встречного движения, информирование автомобилистов через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона о сложных дорожных и погодных условиях, а также опасных участках автодорог.

Кроме того, принято решение о полном ограничении движения транспорта на федеральных и региональных автодорогах при ухудшении погодных условий.

Ранее «Наш Город» писал, что участки федеральных трасс в Тюменской области оснастят погодными датчиками. Их установят до марта 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Ограничение выезда
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