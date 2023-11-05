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В Тюмени на пруду Южном под лед провалился ребенок

В Тюмени на пруду Южном под лед провалился ребенок

5 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
Праздничный день субботы, 4 ноября, выдался неспокойным у тюменских спасателей, сотрудников полиции и работников скорой помощи. В ведомства поступила информация от очевидцев, что на пруду Южном под лед провалился ребенок.
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Дети
Видео: ЧС Тюмень

К счастью, она не подтвердилась — спасатели обследовали водоем, погибших найдено не было.

«Гуляла рядом с озером минут за 10 до приезда спасателей. Трое мальчиков дошли почти до середины озера и вернулись обратно. Насколько я знаю, спасатели отметили, что кромка льда не повреждена», — сообщила одна из очевидиц.
«Из 69 школы всех родителей обзванивали, узнавали наши дети дома или нет. В группе (школьной) было видео с гуляющими по льду озера детьми», — сообщили тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области и ТОСЭР. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске на этой неделе под лед провалился школьник. К счастью, рядом оказались местные жители, которые вытащили ребенка из воды.

В МЧС напоминают, что лед на водоемах еще не достаточно прочный, чтобы по нему ходить. Родителям настоятельно рекомендуют не допускать детей к водоемам.

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