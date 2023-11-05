В Тюмени на пруду Южном под лед провалился ребенок

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
К счастью, она не подтвердилась — спасатели обследовали водоем, погибших найдено не было.
«Гуляла рядом с озером минут за 10 до приезда спасателей. Трое мальчиков дошли почти до середины озера и вернулись обратно. Насколько я знаю, спасатели отметили, что кромка льда не повреждена», — сообщила одна из очевидиц.
«Из 69 школы всех родителей обзванивали, узнавали наши дети дома или нет. В группе (школьной) было видео с гуляющими по льду озера детьми», — сообщили тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области и ТОСЭР. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске на этой неделе под лед провалился школьник. К счастью, рядом оказались местные жители, которые вытащили ребенка из воды.
В МЧС напоминают, что лед на водоемах еще не достаточно прочный, чтобы по нему ходить. Родителям настоятельно рекомендуют не допускать детей к водоемам.