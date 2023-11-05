В Тюмени блогер избил дедушку ради лайков популярности в соцсетях

Как рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке.