nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Тюмени блогер избил дедушку ради лайков популярности в соцсетях

В Тюмени блогер избил дедушку ради лайков популярности в соцсетях

5 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI
В Тюмени блогер ради популярности в социальной сети избил пожилого мужчину. Видео он опубликовал в своем аккаунте. Правда, вместо лайков получил кучу негатива от подписчиков, в связи с чем удалил ролик.
Сюжет
Блогеры
Видео: тг-канал Плохие новости

Между тем, тюменская полиция уже начала поиск блогера — видеоролик сотрудники ведомства обнаружили в одном из тг-каналов в ходе мониторинга.

Как рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке.

И добавили, что заявление в полицию об избиении не поступало.

Заметим, что блогеры нередко избивают людей ради лайков и популярности в различных социальных сетях. В Челябинске в этом году тиктокер избил пенсионерку ради «хайпа». Аналогичные случаи были зарегистрированы в Воронеже, Астрахани и т. д.

Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске двое мужчин избили сотрудника полиции за составленный протокол на одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Под Тюменью выставили на продажу поместья и коттеджи за десятки миллионов рублейДиректора опасной сети косметологических салонов этапировали в Тюмень для судаБанки в Тюмени увеличили ставки по ипотеке
#Общество#Видео#Валентина Бурнашева#Избиения#Новости тюмени#Блогеры#Полиция#Нападение
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
3 ноября, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
3 ноября, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
3 ноября, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
3 ноября, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
3 ноября, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
3 ноября, 07:44