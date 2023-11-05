В Тюмени блогер избил дедушку ради лайков популярности в соцсетях

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Между тем, тюменская полиция уже начала поиск блогера — видеоролик сотрудники ведомства обнаружили в одном из тг-каналов в ходе мониторинга.
Как рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке.
И добавили, что заявление в полицию об избиении не поступало.
Заметим, что блогеры нередко избивают людей ради лайков и популярности в различных социальных сетях. В Челябинске в этом году тиктокер избил пенсионерку ради «хайпа». Аналогичные случаи были зарегистрированы в Воронеже, Астрахани и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске двое мужчин избили сотрудника полиции за составленный протокол на одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело.