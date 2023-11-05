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Тюменский боец Галиев одержал победу в турнире RCC Intro 30

Тюменский боец Галиев одержал победу в турнире RCC Intro 30

5 ноября 2023, 12:14
Фото: Russian Cagefighting Championship | RCC
Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу в поединке с бразильским спортсменом Алешандри Сирни. Об этом сообщили в пресс-службе RCC.

Бой состоялся в субботу, 4 ноября, в Екатеринбурге. Во втором райнде соперник едва не отправил Галиева в нокдаун, но Вальмир выдержал мощный удар бразильца, а на последней минуте провел тейкдаун и забрал концовку раунда контролем в партере.

«На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Бой получился очень тяжелым для обоих атлетов, а после Сирин подарил бразильский флаг коллеге из России», — отметили в RCC.

Ранее «Наш Город» писал, что спортсмен из Тюмени Сергей Девляшов вышел в финал экстремального шоу «Суперниндзя». Сергея Девляшова знают в Тюмени как Человека-паука — в 2017 году он взобрался на крышу одной из башен «Москва-Сити».

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#Общество#Спорт#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Спортсмены#Смешанные единоборства
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