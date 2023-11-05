Тюменский боец Галиев одержал победу в турнире RCC Intro 30

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Бой состоялся в субботу, 4 ноября, в Екатеринбурге. Во втором райнде соперник едва не отправил Галиева в нокдаун, но Вальмир выдержал мощный удар бразильца, а на последней минуте провел тейкдаун и забрал концовку раунда контролем в партере.
«На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Бой получился очень тяжелым для обоих атлетов, а после Сирин подарил бразильский флаг коллеге из России», — отметили в RCC.
Ранее «Наш Город» писал, что спортсмен из Тюмени Сергей Девляшов вышел в финал экстремального шоу «Суперниндзя». Сергея Девляшова знают в Тюмени как Человека-паука — в 2017 году он взобрался на крышу одной из башен «Москва-Сити».