Тюменский боец Галиев одержал победу в турнире RCC Intro 30

Ранее «Наш Город» писал, что спортсмен из Тюмени Сергей Девляшов вышел в финал экстремального шоу «Суперниндзя». Сергея Девляшова знают в Тюмени как Человека-паука — в 2017 году он взобрался на крышу одной из башен «Москва-Сити».