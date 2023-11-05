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Тюмень вошла в топ-15 на федеральном конкурсе «Город России»

Тюмень вошла в топ-15 на федеральном конкурсе «Город России»

5 ноября 2023, 04:38
Фото: 1MI
Тюмень набрала более 21,5 тысяч и поднялась на 14 позицию в конкурсе «Город России. Национальный выбор».

Среди городов Уральского федерального округа областная столица занимает лидирующую позицию. Челябинск расположился на 15 месте (20,6 тысяч голосов), Екатеринбург — на 31 месте (6,7 тысяч голосов), Ханты-Мансийск на 37 месте (5,1 тысяча голосов). Курган и Салехард на 43 и 53 местах соответственно.

Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за него проголосовали более 149 тысяч человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 112,4 и 97,7 тысяч голосов соответственно.

Голосование в рамках конкурса «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, началось в январе 2023 года и продлится до конца года. Итоги будут подведены в декабре.

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