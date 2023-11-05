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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

Стала известна дата народного обсуждения бюджета Тюмени

5 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI

В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

В Тюмени 16 ноября, в четверг, пройдут публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Сюжет
Бюджет

Участие в слушаниях смогут принять все желающие. Проект главного финансового документа Тюмени опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendос.ru).

Слушания будут проходить с 18 до 20 часов по адресу: ул. Первомайская, 20.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на благоустройство потратят более 1,1 миллиарда рублей в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», расходы на содержание набережной увеличат до 147 миллионов рублей, более 5 миллиардов рублей потратят власти Тюмени в 2024 году на реализацию программы «Развитие дорожно-транспортной сети города».

Доходы бюджета Тюмени в 2024 года доходов составят более 40,2 миллиардом рублей, расходы — 43,4 миллиарда рублей, дефицит — 3,2 миллиарда рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Бюджет#Бюджет города#Публичные слушания#Дефицит бюджета
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