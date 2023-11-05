Стала известна дата народного обсуждения бюджета Тюмени

В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

В Тюмени 16 ноября, в четверг, пройдут публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».