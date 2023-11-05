Стала известна дата народного обсуждения бюджета Тюмени

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Участие в слушаниях смогут принять все желающие. Проект главного финансового документа Тюмени опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendос.ru).
Слушания будут проходить с 18 до 20 часов по адресу: ул. Первомайская, 20.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на благоустройство потратят более 1,1 миллиарда рублей в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», расходы на содержание набережной увеличат до 147 миллионов рублей, более 5 миллиардов рублей потратят власти Тюмени в 2024 году на реализацию программы «Развитие дорожно-транспортной сети города».
Доходы бюджета Тюмени в 2024 года доходов составят более 40,2 миллиардом рублей, расходы — 43,4 миллиарда рублей, дефицит — 3,2 миллиарда рублей.