Под Тюменью выставили на продажу поместья и коттеджи за десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Первый этаж дома отведен для семейного времяпровождения и приема гостей. На втором этаже располагаются три спальни, санузлы и рабочий кабинет. На цокольном этаже — бассейн и сауна. На земельном участке рядом с домов расположены сад, летняя кухня.
Поместье оснащено сигнализацией, системами видеонаблюдения, охраной.
Чудесный сад в вашем будущем доме придаст ощущения сказки и приятного время провождения в летние тёплые дни.
Еще один коттедж в Дударева продают за 61 миллион рублей. Здесь на участке площадью 30 соток возведен роскошный двухэтажный дом площадью 450 квадратных метров.
«Новый, современный, просторный дом. Строили для себя. Сделана добротная отделка», — заверяет собственник.
В доме имеются четыре спальни, два санузла, кухня-столовая, просторный, гостиная, детская игровая комната и т. д. Кроме того, на территории имеется СПА-комплекс с бассейном общей площадью 300 квадратных метров.
Инженерные коммуникации: скважина, газ, свет, освещение улицы. Удобная транспортная развязка.
За 45 миллионов рублей в деревне Дударева продают необычный белый дом, построенный по индивидуальному проекту. Площадь коттеджа 410 квадратных метров, земельного участка — 15 соток.
«В доме все окна пластиковые, эксклюзивная входная дверь, крыша покрыта мягкой кровлей. В доме частично сделана отделка, теплые полы от газового отопления. В дом заведены газовое отопление и электричество установлены котлы, оборудованы радиаторы, запущено тепло. Установлены фильтры для очистки воды», — указано в описании.
На земельном участке расположен двухэтажный гараж, на втором этаже которого располагается кухня, две комнаты и санузлы.
В Тюменской области выросли цены на загородную недвижимость. Дома и коттеджи за период с января по октябрь подорожали более чем на 44%. Средняя стоимость составляет 13,3 миллиона рублей, годом ранее дом можно было купить за 10 миллионов рублей.