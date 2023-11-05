nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Под Тюменью выставили на продажу дома для богачей

Под Тюменью выставили на продажу поместья и коттеджи за десятки миллионов рублей

5 ноября 2023, 07:34
Фото: Этажи

Под Тюменью выставили на продажу дома для богачей

Под Тюменью выставили на продажу загородное поместье площадью 353 квадратных метров. Стоимость коттеджа в деревне Дударева с ремонтом, выполненным по дизайн-проекту, составляет 80 миллионов рулей.
Фото: Этажи

Первый этаж дома отведен для семейного времяпровождения и приема гостей. На втором этаже располагаются три спальни, санузлы и рабочий кабинет. На цокольном этаже — бассейн и сауна. На земельном участке рядом с домов расположены сад, летняя кухня.

Поместье оснащено сигнализацией, системами видеонаблюдения, охраной.

Чудесный сад в вашем будущем доме придаст ощущения сказки и приятного время провождения в летние тёплые дни.

Фото: Этажи

Еще один коттедж в Дударева продают за 61 миллион рублей. Здесь на участке площадью 30 соток возведен роскошный двухэтажный дом площадью 450 квадратных метров.

«Новый, современный, просторный дом. Строили для себя. Сделана добротная отделка», — заверяет собственник.

В доме имеются четыре спальни, два санузла, кухня-столовая, просторный, гостиная, детская игровая комната и т. д. Кроме того, на территории имеется СПА-комплекс с бассейном общей площадью 300 квадратных метров.

Инженерные коммуникации: скважина, газ, свет, освещение улицы. Удобная транспортная развязка.

Фото: Этажи

За 45 миллионов рублей в деревне Дударева продают необычный белый дом, построенный по индивидуальному проекту. Площадь коттеджа 410 квадратных метров, земельного участка — 15 соток.

«В доме все окна пластиковые, эксклюзивная входная дверь, крыша покрыта мягкой кровлей. В доме частично сделана отделка, теплые полы от газового отопления. В дом заведены газовое отопление и электричество установлены котлы, оборудованы радиаторы, запущено тепло. Установлены фильтры для очистки воды», — указано в описании.

На земельном участке расположен двухэтажный гараж, на втором этаже которого располагается кухня, две комнаты и санузлы.

В Тюменской области выросли цены на загородную недвижимость. Дома и коттеджи за период с января по октябрь подорожали более чем на 44%. Средняя стоимость составляет 13,3 миллиона рублей, годом ранее дом можно было купить за 10 миллионов рублей.

Читайте также:
Банки в Тюмени увеличили ставки по ипотекеВ Тюмени появятся новые термальные комплексыВ Тюмени произошла массовая авария. Есть пострадавшие
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Загородная недвижимость
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
3 ноября, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
3 ноября, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
3 ноября, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
3 ноября, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
3 ноября, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
3 ноября, 07:44