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На тюменских трассах установят датчики гололеда

На тюменских трассах установят датчики гололеда

5 ноября 2023, 11:43
Фото: 1MI
На федеральных трассах в Тюменской области установят погодные датчики. Тендер на оборудование трасс в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре автоматизированной системой метеорологического обеспечения разместил «Уралуправтодор».

Стоимость закупки составляет 60,7 миллионов рублей. В опубликованных на портале Госзакупки документах указано, что оборудование, 12 датчиков, появится на федеральных автодорогах до марта 2024 года. Погодными датчикам оснастят участки трасс Екатеринбург — Тюмень, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к городу Тюмень.

Автоматизированная система метеорологического обеспечения позволит получать оперативную информацию о погодных условиях, что позволит контролировать состояние трасс (появление наледи, сугробов и т.д).

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 4 ноября, в Тюмени на перекрестке Щербакова и 2-й Луговой произошла массовая авария с участием двух легковых автомобилей и ГАЗели. В результате ДТП травмы получили 4 человека.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Госзакупки#Погодные условия#Уралуправтодор
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