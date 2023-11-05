На тюменских трассах установят датчики гололеда

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Стоимость закупки составляет 60,7 миллионов рублей. В опубликованных на портале Госзакупки документах указано, что оборудование, 12 датчиков, появится на федеральных автодорогах до марта 2024 года. Погодными датчикам оснастят участки трасс Екатеринбург — Тюмень, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к городу Тюмень.
Автоматизированная система метеорологического обеспечения позволит получать оперативную информацию о погодных условиях, что позволит контролировать состояние трасс (появление наледи, сугробов и т.д).
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 4 ноября, в Тюмени на перекрестке Щербакова и 2-й Луговой произошла массовая авария с участием двух легковых автомобилей и ГАЗели. В результате ДТП травмы получили 4 человека.