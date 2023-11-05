На тюменских трассах установят датчики гололеда

Стоимость закупки составляет 60,7 миллионов рублей. В опубликованных на портале Госзакупки документах указано, что оборудование, 12 датчиков, появится на федеральных автодорогах до марта 2024 года. Погодными датчикам оснастят участки трасс Екатеринбург — Тюмень, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к городу Тюмень.