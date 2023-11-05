Дмитрий Артюхов на выставке «Россия» познакомил московских студентов с Ямалом

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил международную выставку-форум «Россия», которая открылась на ВДНХ в минувшую субботу, 4 ноября. Для московских дошкольников и студентов он провел экскурсию по экспозиции Ямала. Гости познакомились с регионом, совершили интерактивное путешествие и в ходе образовательной игры узнали, откуда берется газ и что с ним происходит потом.
Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, над созданием экспозиции трудились порядка 200 человек. Локации погружают зрителей в настоящее и будущее Арктического региона.
— Ямал — арктический регион, но при этом дает энергию всей стране. Мы показываем на выставке промышленные достижения последних лет в сфере энергетики, прорывные проекты в сжижении газа. Рассказываем о наших социальных достижениях. За последние годы в регионе построены новые сады, школы, дома и больницы, это все создает комфорт для жителей Ямала. И, конечно, Ямал — территория жизни коренных народов Севера, которые веками хранят свои традиции. Покажем нашу уникальную природу и ее обитателей — белых медведей, оленей, овцебыков, редких птиц, самое большое материковое лежбище моржей. Нам удается гармонично сочетать мощное развитие промышленности, сохранение традиционного начала в регионе и заботу о хрупкой природе. Это то, чем гордится наш округ и с чем мы познакомим гостей нашего стенда, — рассказал Дмитрий Артюхов.
Экспозиция делится на несколько зон. В одной из них можно управлять природными явлениями, в другой — отправиться в путешествие на атомном ледоколе «Ямал». С другими особенностями и сюрпризами, которые подготовил регион на своем стенде, можно ознакомиться в любой день до 12 апреля 2024 года.