Дмитрий Артюхов на выставке «Россия» познакомил московских студентов с Ямалом

Экспозиция делится на несколько зон. В одной из них можно управлять природными явлениями, в другой — отправиться в путешествие на атомном ледоколе «Ямал». С другими особенностями и сюрпризами, которые подготовил регион на своем стенде, можно ознакомиться в любой день до 12 апреля 2024 года.