Директора опасной сети косметологических салонов этапировали в Тюмень для суда

Защитник потерпевшей заявил, что Пантелееву нельзя выпускать на свободу, так как ее адвокат и она сама называли разные места проживания. Сама Ирина Пантелеева проживает в Москве, но прописана в рабочем поселке под Новосибирском, где не появлялась порядка 2 лет.