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Директора салонов красоты этапировали в Тюмень

Директора опасной сети косметологических салонов этапировали в Тюмень для суда

5 ноября 2023, 06:50
Фото: 1MI

Директора салонов красоты этапировали в Тюмень

В Тюмень этапировали директора сети косметологических клиник, по вине которой пострадала жительница областной столицы. 27-летнюю жительницу Москвы Ирину Пантелееву обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
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Суд

В настоящее время она находится под арестом в Винзилях — суд отказался выпускать ее на свободу. Первое судебное заседание уже состоялось, 2 ноября.

Защитник потерпевшей заявил, что Пантелееву нельзя выпускать на свободу, так как ее адвокат и она сама называли разные места проживания. Сама Ирина Пантелеева проживает в Москве, но прописана в рабочем поселке под Новосибирском, где не появлялась порядка 2 лет.

В свою очередь, адвокат Ирины Пантелевой заявила, что арест является незаконным, поскольку она не получала уведомление о возбуждении уголовного дела, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что Ирина Пантелеева открыла в Тюмени салон красоты, в котором использовала в клинике аппарат для проведения косметологической процедуры SMAS-лифтинг без государственной регистрация и маркировки.

В итоге по вине Пантеевой серьезные травмы получила местная жительница, решившая омолодить кожу рук. У женщины развилась нейропатия. Она до сих пор лечится, несмотря на то, что с момента проведения процедуры SMAS-лифтинг прошло более года. Ирина Пантелеева была задержана и отправлена под арест осенью 2023 года.

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