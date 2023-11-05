nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на выставке «Россия»

Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на выставке «Россия»

5 ноября 2023, 13:10
Фото: Правительство УР
Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с прославленными жителями региона представил стенд республики на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября.

Как передает udm-info.ru, Бречалов рассказал, что на стенде главным образом продемонстрируют результаты труда врачей, педагогов, заводчан, селян, без которых ничего не получилось бы.

Стенд заработал в формате квартирника, чтобы его участники и гости могли пообщаться в дружелюбной обстановке. В числе присутствующих была известная балерина Елена Евсеева, которая сказала, что стенд республики вызывает у нее чувство гордости за родную Удмуртию. Она отметила, что рада приезжать в родной Ижевск к родителям и гордится тем, что была лично знакома с Михаилом Калашниковым.

На стенде представлены те, кто развивал производство, социальную сферу, науку, спорт и культуру республики. Также здесь можно увидеть перспективы Удмуртии в сфере туризма, наукоемких производств и не только.

«Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику», — сказал Александр Бречалов.

Он отметил заслуги глав регионов, кабмина и других людей, кто участвовал в создании этого форума.

Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
3 ноября, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
3 ноября, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
3 ноября, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
3 ноября, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
3 ноября, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
3 ноября, 07:44