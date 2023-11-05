Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как передает udm-info.ru, Бречалов рассказал, что на стенде главным образом продемонстрируют результаты труда врачей, педагогов, заводчан, селян, без которых ничего не получилось бы.
Стенд заработал в формате квартирника, чтобы его участники и гости могли пообщаться в дружелюбной обстановке. В числе присутствующих была известная балерина Елена Евсеева, которая сказала, что стенд республики вызывает у нее чувство гордости за родную Удмуртию. Она отметила, что рада приезжать в родной Ижевск к родителям и гордится тем, что была лично знакома с Михаилом Калашниковым.
На стенде представлены те, кто развивал производство, социальную сферу, науку, спорт и культуру республики. Также здесь можно увидеть перспективы Удмуртии в сфере туризма, наукоемких производств и не только.
«Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику», — сказал Александр Бречалов.
Он отметил заслуги глав регионов, кабмина и других людей, кто участвовал в создании этого форума.