Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на выставке «Россия»

Стенд заработал в формате квартирника, чтобы его участники и гости могли пообщаться в дружелюбной обстановке. В числе присутствующих была известная балерина Елена Евсеева, которая сказала, что стенд республики вызывает у нее чувство гордости за родную Удмуртию. Она отметила, что рада приезжать в родной Ижевск к родителям и гордится тем, что была лично знакома с Михаилом Калашниковым.