Возле второй горбольницы в Тюмени построят надземный пешеходный переход

Проект, на разработку которого было выделено порядка 9 миллионов рублей, пять лет назад был подготовлен АО «Институт Тюменьгражданпроект». В настоящее время он проходит процедуру проверки в Главгоэкспертизе, по итогам которой станет известна конечная стоимость работ по его строительству — она продлена до 13 ноября. Стоимость проведения экспертизы 1,9 миллионов рублей.