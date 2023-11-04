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Возле второй горбольницы в Тюмени построят надземный пешеходный переход

Возле второй горбольницы в Тюмени построят надземный пешеходный переход

4 ноября 2023, 03:54
Фото: 1MI
В Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской тюменские власти намерены построить надземный пешеходный переход.

Проект, на разработку которого было выделено порядка 9 миллионов рублей, пять лет назад был подготовлен АО «Институт Тюменьгражданпроект». В настоящее время он проходит процедуру проверки в Главгоэкспертизе, по итогам которой станет известна конечная стоимость работ по его строительству — она продлена до 13 ноября. Стоимость проведения экспертизы 1,9 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной сети города» на городские дороги выделят более 5 миллиардов рублей. 634 миллиона рублей будут потрачены на проведение работ по реконструкции улицы Ленина.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пешеходный переход#Госзакупки#Надземный пешеходный переход#Экспертиза
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