Возле второй горбольницы в Тюмени построят надземный пешеходный переход

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Проект, на разработку которого было выделено порядка 9 миллионов рублей, пять лет назад был подготовлен АО «Институт Тюменьгражданпроект». В настоящее время он проходит процедуру проверки в Главгоэкспертизе, по итогам которой станет известна конечная стоимость работ по его строительству — она продлена до 13 ноября. Стоимость проведения экспертизы 1,9 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной сети города» на городские дороги выделят более 5 миллиардов рублей. 634 миллиона рублей будут потрачены на проведение работ по реконструкции улицы Ленина.