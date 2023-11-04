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Вода в Туре продолжает резко убывать

Вода в Туре продолжает резко убывать

4 ноября 2023, 12:00
Фото: 1MI
В тюменской реке Тура продолжает убывать вода. За период со 2 по 4 ноября рука обмелела еще на 4 сантиметра. По данным гидропоста, на данный момент уровень воды в Туре составляет -84 сантиметра над нулевой отметкой.
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Тура

Это самый низкий показатель в ноябре за всю историю наблюдений — в 2001 году в этот день, 4 ноября, уровень воды составлял 289 сантиметров, годом ранее был выше на 24 сантиметра и составлял -60 сантиметров над нулем поста.

Экологи опасаются, что промерзание Туры при таком низком уровне может существенно сказаться на качестве воды — оно ухудшится в разы, кроме того, могут возникнуть проблемы с водозабором (брать воду будет просто негде). Гидролог Сергей Демченко не исключает, что в будущем тюменская Тура может полностью прекратить существование как река — в России уже отмечается тенденция на обмеление больших рек и полное исчезновение малых.

Между тем, городские власти выделили на 2024 году на содержание набережной Тура более 144 миллионов рублей, на 2025 год предусмотрено на эти цели более 145,6 миллионов рублей, в 2026 году — 147 миллионов. Кроме того, чиновники намерены построить набережную с правой стороны. Правда, когда начнутся работы по строительству пока неизвестно.

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