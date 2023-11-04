Вода в Туре продолжает резко убывать

Между тем, городские власти выделили на 2024 году на содержание набережной Тура более 144 миллионов рублей, на 2025 год предусмотрено на эти цели более 145,6 миллионов рублей, в 2026 году — 147 миллионов. Кроме того, чиновники намерены построить набережную с правой стороны. Правда, когда начнутся работы по строительству пока неизвестно.