Вода в Туре продолжает резко убывать

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Это самый низкий показатель в ноябре за всю историю наблюдений — в 2001 году в этот день, 4 ноября, уровень воды составлял 289 сантиметров, годом ранее был выше на 24 сантиметра и составлял -60 сантиметров над нулем поста.
Экологи опасаются, что промерзание Туры при таком низком уровне может существенно сказаться на качестве воды — оно ухудшится в разы, кроме того, могут возникнуть проблемы с водозабором (брать воду будет просто негде). Гидролог Сергей Демченко не исключает, что в будущем тюменская Тура может полностью прекратить существование как река — в России уже отмечается тенденция на обмеление больших рек и полное исчезновение малых.
Между тем, городские власти выделили на 2024 году на содержание набережной Тура более 144 миллионов рублей, на 2025 год предусмотрено на эти цели более 145,6 миллионов рублей, в 2026 году — 147 миллионов. Кроме того, чиновники намерены построить набережную с правой стороны. Правда, когда начнутся работы по строительству пока неизвестно.