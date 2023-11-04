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В Тюменской области потратят на общественные туалеты более 10 миллионов рублей

В Тюменской области потратят на общественные туалеты более 10 миллионов рублей

4 ноября 2023, 04:21
Фото: 1MI
Тобольские власти ищут компанию, которая займется услугой по предоставлению и обслуживанию общественных уличных туалетов. Тендер стоимостью 10 миллионов 393 тысячи рублей опубликован на портале Госзакупки.

В документе указано, что подрядная организация должна будет установить туалетные модули и обслуживать их по четырем адресам. Кроме того, в обязанности компании войдет обслуживание уже имеющихся общественных туалетов еще по пяти адресам.

Отмечено, что в конструкции туалетных модулей и их отделке должны применяться сертифицированные пожаробезопасные материалы, имеющие качественную и прочную окраску, не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

«Исполнитель обязан: осуществлять контроль в период оказания услуг за сохранностью имущества и за правильной эксплуатацией посетителями оборудования туалета, обеспечить поддержание температурного режима не ниже +18°С и бесперебойное внутреннее освещение кабин (замена/ремонт выключателей, розеток и светильников), осуществлять уборку туалета вручную с применением дезинфицирующих средств. Генеральная уборка должна осуществляться ежедневно с закрытием туалета для посетителей», — указано в документах.

Срок исполнения контракта с 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Бытовое обслуживание#Общественный туалет#Туалет
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