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Posted 4 ноября, 06:12

Published 4 ноября, 06:12

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

В Тюменской области оборот розничной торговли вырос на 116% с начала года

В Тюменской области оборот розничной торговли вырос на 116% с начала года

4 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI
С начала года рост оборота розничной торговли в Тюменской области составил 116,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В сопоставимых ценах (по России — 104,7%), это второе место среди всех регионов страны, сообщает депэкономики Тюменской области.

В своем отчете ведомство приводит данные Росстата, согласно которым, оборот розничной торговли за три квартала 2023 года в Тюменской области составил 407,7 млрд рублей. В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары — 52,4%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 47,6%.

«В расчете на одного жителя за январь–сентябрь продано товаров на сумму 253,9 тыс. рублей (в среднем по России — 232,0 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область занял 14 место в федеральном рейтинге субъектов и 2 место в УФО», — сказано в сообщении.

Отметим, развитию экономики Тюменской области способствовуют сбалансированная бюджетная политика, структурная трансформация экономики — в частности, переориентация экспортных поставок, импортозамещение, развитие транспортно-логистических цепочек, обеспечение технологического суверенитета. Также в регионе большое внимание уделяется реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса для стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной активности.

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