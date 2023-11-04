В Тюмени произошла массовая авария. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
От удара ГАЗель выбросило на встречную полосу движения, где в нее врезался Ford, в результате чего отечественное авто перевернулось.
В результате аварии травмы получили водители ГАЗели и Ford, а также пассажиры обеих машин.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на автодороге Тюмень — Каменка сегодня произошла авария по вине 17-летнего водителя Volkswagen. Юный водитель нарушил правила очередности проезда и врезался в Toyota. Пострадали два человека.