nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Тюмени произошла массовая авария

В Тюмени произошла массовая авария. Есть пострадавшие

4 ноября 2023, 16:25
Фото: ГИБДД

В Тюмени произошла массовая авария

Четыре человека пострадали в массовой аварии, произошедшей в субботу вечером в Тюмени на пересечении улиц Щербакова и 2-й Луговой. Здесь столкнулись ГАЗель и Kia.
Сюжет
ДТП

От удара ГАЗель выбросило на встречную полосу движения, где в нее врезался Ford, в результате чего отечественное авто перевернулось.

В результате аварии травмы получили водители ГАЗели и Ford, а также пассажиры обеих машин.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на автодороге Тюмень — Каменка сегодня произошла авария по вине 17-летнего водителя Volkswagen. Юный водитель нарушил правила очередности проезда и врезался в Toyota. Пострадали два человека.

Читайте также:
Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП. Вместе с ним ехал его отецВода в Туре продолжает резко убыватьТюменец встретил стаю волков на рыбалке
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Вчера, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
Вчера, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
Вчера, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
Вчера, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Вчера, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
Вчера, 07:44