В Тюмени начали падать цены на вторичку

Заметим, что в Китае из-за закручивания финансовых гаек начался серьезный кризис в секторе недвижимости — упали и цены на жилье, и спрос. В этом году, в частности, продажи новостроек в Китае упали почти на 31%. А ведущий застройщик заявил о 8 триллионах рублей чистого убытка по итогам 2021 и 2022 года (80 миллиардов долларов).