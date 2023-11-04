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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Тюмени начали падать цены на вторичку

В Тюмени начали падать цены на вторичку

4 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI
В России, в том числе Тюменской области, начали снижаться цены на вторичное жилье. Об этом сообщил руководитель федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в своем тг-канале.
Фото: тг-канал Ильдар Хусаинов

В настоящее время средняя цена «квадрата» на вторичном рынке недвижимости составляет 89,3 тысячи рублей. По мнению бизнесмена, это только начало.

Вполне вероятно, что снижение цен обусловлено повышением ключевой ставки Центробанка и повышением ставок по ипотечным кредитам ведущими российскими банками, а также боязнью собственников потерять покупателей из-за завышенных цен, как это уже было в первой половине года.

Кроме того, начал снижаться уровень спроса. По данным аналитиков «Циан», спрос начал падать во второй половине августа — в октябре число просмотров сократилось по сравнению с августом этого года на 10%.

По мнению Ильдара Хусаинова, данная тенденция не самым лучшим образом сказывается на рынке недвижимости.

«По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Что не очень хорошо и для участников, и для клиентов. Обычно на такие рынки плохо идут инвестиции», — отметил Ильдар Хусаинов.

Заметим, что в Китае из-за закручивания финансовых гаек начался серьезный кризис в секторе недвижимости — упали и цены на жилье, и спрос. В этом году, в частности, продажи новостроек в Китае упали почти на 31%. А ведущий застройщик заявил о 8 триллионах рублей чистого убытка по итогам 2021 и 2022 года (80 миллиардов долларов).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре квадратный месяц в новостройках подорожал на 3%. Средняя его стоимость превысила 128 тысяч рублей.

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