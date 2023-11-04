Уволенная из-за откровенных фото учительница поборется за титул «Миссис Тюмень»

Ранее «Наш Город» писал, что педагог-организатор Анастасия Шумилова уволилась из городской школы из-за откровенных фото в сети. На учительницу пожаловался ишимский активист Владимир Воронин, который посчитал размещенные фотографии непристойными. Девушка попыталась найти новую работу в своем родном городе, но это было безуспешно. В связи с чем Анастасия приняла решение переехать в Тюмень и начать жизнь с чистого листа.