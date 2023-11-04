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Уволенная из-за откровенных фото учительница поборется за титул «Миссис Тюмень»

Уволенная из-за откровенных фото учительница поборется за титул «Миссис Тюмень»

4 ноября 2023, 08:00
Фото: ВК Анастасия Шумилова
Ишимская учительница Анастасия Шумилова, вынужденная уволиться из школы из-за откровенных фотографий, переехала в Тюмень и в настоящее время ищет себе работу. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Знакомые помогли Анастасии найти хорошую квартиру по недорогой стоимости аренды (7 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей). Сейчас в ней она проживает вместе со своей маленькой дочкой.

Сначала Анастасия планировала устроиться на работу в бьюти-сферу, а именно мастером по волосам (кератин, ботокс). Девушке предложили пройти бесплатное обучение и повысить квалификации в одном из городских салонов.

«Я всегда мечтала работать в бьюти-сфере. И казалось, что уже нашла ту самую работу моей мечты. Но настал тот период, когда мне срочно потребовались деньги — на оплату аренды жилья. Я поняла, что пока я буду учиться, не смогу заработать ни рубля. Поэтому мне пришлось уйти с этой работы. Сейчас я отправила резюме в несколько мест, уже езжу на собеседования», — сообщила девушка.

По ее словам, найти хорошую работу в Тюмени с достойным уровнем заработной платы, удобным графиком работы совсем непросто.

«Очень много мошенников, которые стремятся обмануть. Много недостойных предложений», — посетовала Анастасия.

И добавила, что совсем покидать бьюти-индустрию она не планирует. В ближайшее время намерена принять участие в конкурсе «Мисс Тюмень», который стартует на следующей неделе, 8 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что педагог-организатор Анастасия Шумилова уволилась из городской школы из-за откровенных фото в сети. На учительницу пожаловался ишимский активист Владимир Воронин, который посчитал размещенные фотографии непристойными. Девушка попыталась найти новую работу в своем родном городе, но это было безуспешно. В связи с чем Анастасия приняла решение переехать в Тюмень и начать жизнь с чистого листа.

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