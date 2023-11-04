У тюменцев выросла зарплата

В августе размер средней зарплаты составил 67 тысяч 850 рублей, что на 13,2% больше, чем в августе 2022 года. В июле тюменцы в среднем зарабатывали 72 тысячи 966 рублей, в июне — 73 тысячи 206 рублей. Заместим, что за последние 12 месяцев самый высокий уровень средней заработной платы в Тюменской области был зарегистрирован в декабре 2022 года — 82 тысячи 126 рублей, самый низкий — в январе 2023 года (59 тысяч 974 рубля).