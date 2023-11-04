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У тюменцев выросла зарплата

У тюменцев выросла зарплата

4 ноября 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Тюменской области за год размер средней заработной платы вырос на 13,8%. За период с января по август 2023 года средний заработок жителей региона увеличился до 67 тысяч 940 рублей. Такие данные предоставил Росстат.

В августе размер средней зарплаты составил 67 тысяч 850 рублей, что на 13,2% больше, чем в августе 2022 года. В июле тюменцы в среднем зарабатывали 72 тысячи 966 рублей, в июне — 73 тысячи 206 рублей. Заместим, что за последние 12 месяцев самый высокий уровень средней заработной платы в Тюменской области был зарегистрирован в декабре 2022 года — 82 тысячи 126 рублей, самый низкий — в январе 2023 года (59 тысяч 974 рубля).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году на нужды губернатора Александра Моора из бюджета потратят 26 миллионов 457 тысяч рублей, на нужды городских чиновников — порядка 1,8 миллиардов рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Зарплата#Росстат#Средняя зарплата
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