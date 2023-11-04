Тюменцы стали тратить больше денег на покупку смартфонов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным опроса специалистов «Группы Ренессанс страхование», каждый второй тюменец обновляет технику раз в 1-3 года, это 47% опрошенных. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.
При этом 10% меняют старую технику на новую из-за появления новых моделей, 50% — из-за износа. Больше всего жители Тюмени тратят на покупку новых смартфонов (68%), ноутбуков (26%) и телевизоров (22%), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличились цены на бытовую технику. В среднем рост цен составил от 10 до 15%. Некоторые виды товаров подорожали на 50%.