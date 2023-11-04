Тюменцы смогут купить авиабилеты со скидкой от 50 до 60%

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Полеты направлениям Тюмень — Надым и Тюмень — Ноябрьск будет выполнять авиакомпания «Ямал» на самолетах Sukhoi Superjet 100 пять и три раза в неделю соответственно в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Софинансирование авиабилетов из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа составит 51%.
По направлению Тюмень — Магас будет летать авиакомпания Red Wings Airlines на Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю с 1 января по 31 декабря 2024 года. Софинансирование авиабилетов из бюджета Республикой Ингушетия составит 61%.
Таким образом, пассажирам за авиабилеты по трем установленным направлениям придется доплатить от 39 до 49% от их стоимости. Оставшуюся часть оплатят региональные власти.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят 800 тысяч рублей на оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино в следующем году. В данную сумму войдет бесплатная парковка, предполетное обслуживание, питание и т. д.