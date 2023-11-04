Тюменцы смогут купить авиабилеты со скидкой от 50 до 60%

Полеты направлениям Тюмень — Надым и Тюмень — Ноябрьск будет выполнять авиакомпания «Ямал» на самолетах Sukhoi Superjet 100 пять и три раза в неделю соответственно в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Софинансирование авиабилетов из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа составит 51%.