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Тюменцы смогут купить авиабилеты со скидкой от 50 до 60%

Тюменцы смогут купить авиабилеты со скидкой от 50 до 60%

4 ноября 2023, 09:56
Фото: аэропорт Рощино
Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиамаршрутов из Тюмени, на которые можно приобрести дешевые билеты в рамках субсидирования региональными властями. В перечне три направления: Тюмень — Надым и Тюмень — Ноябрьск, Тюмень — Магас.

Полеты направлениям Тюмень — Надым и Тюмень — Ноябрьск будет выполнять авиакомпания «Ямал» на самолетах Sukhoi Superjet 100 пять и три раза в неделю соответственно в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Софинансирование авиабилетов из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа составит 51%.

По направлению Тюмень — Магас будет летать авиакомпания Red Wings Airlines на Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю с 1 января по 31 декабря 2024 года. Софинансирование авиабилетов из бюджета Республикой Ингушетия составит 61%.

Таким образом, пассажирам за авиабилеты по трем установленным направлениям придется доплатить от 39 до 49% от их стоимости. Оставшуюся часть оплатят региональные власти.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят 800 тысяч рублей на оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино в следующем году. В данную сумму войдет бесплатная парковка, предполетное обслуживание, питание и т. д.

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