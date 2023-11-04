Тюменцев не могут выселить из квартиры из-за реновации

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Однако с получением денежных средств возникла проблема — был риск, что все они могли пойти на погашение долга.
«Один из членов нашей семьи имеет долги в несколько миллионов рублей. Получается, что на пять собственников, если придут все деньги, то они пойдут в счет погашения долга. У нас получается так, нас не разделяют», — пояснила одна из собственников аварийного жилья Алена.
По словам женщины, в настоящее время только их семья, точнее сын, который следит за тем, чтобы мародеры не разграбили имущество, проживает в данном аварийном доме — всех соседей уже расселили. Проблема в том, что в доме нет отопления из-за проблем с системой теплоснабжения. Кроме того, в дом регулярно наведываются мародеры, а туалет расположен на улице.
Семья Алены живет в данном доме более 40 лет — родителям женщины это жилье выдал приборостроительный завод. Дальше и у нее самой появились дети. Так и получилось, что на жилплощади зарегистрировано пять человек.
По словам женщины, на данный момент они ждут оценку от администрации Тюмени. Ее обещают провести в ноябре. Семья тюменки рассчитывают на выплаты положенной им компенсации. Денежные средства они планируют вложить в новое жилье, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени снесут десятки гаражей на улице Максима Горького в рамках реновации. На их месте возведут спортивный центр.