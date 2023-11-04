Тюменцев не могут выселить из квартиры из-за реновации

По словам женщины, в настоящее время только их семья, точнее сын, который следит за тем, чтобы мародеры не разграбили имущество, проживает в данном аварийном доме — всех соседей уже расселили. Проблема в том, что в доме нет отопления из-за проблем с системой теплоснабжения. Кроме того, в дом регулярно наведываются мародеры, а туалет расположен на улице.