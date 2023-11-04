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SHAMAN исполнит номер на шоу «Портал в будущее» на полях форума «Россия»

SHAMAN исполнит номер на шоу «Портал в будущее» на полях форума «Россия»

4 ноября 2023, 11:57
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
Популярный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, примет участие в музыкально-медийном шоу «Портал в будущее», которое покажут на открытии международной выставки-форума «Россия».

Как сообщает издание russian.rt.com, участниками шоу станут многие известные эстрадные исполнители. Среди них — Лариса Долина и Хибла Герзмава. На концерте также выступят Никола Мельников и Юлианна Караулова, Наталья Подольская и Маша Шейх. Шоу начнется в 20:00.

Уточним, «Портал в будущее» — это отдельное музыкальное произведение, которое наполнено уникальными трансформациями. Его написали специально для праздничного открытия форума «Россия». В композиции симфоническая музыка сочетается с электронной. На главной арке входа ВДНХ развернется зрелищное футуристическое шоу, посвященное развитию нашей страны и ее будущему.

Открытие форума «Россия» приурочено к важному государственному празднику — Дню народного единства. Выставка будет работать на территории ВДНХ в столице с 4 ноября до 12 апреля следующего года.

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