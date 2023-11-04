SHAMAN исполнит номер на шоу «Портал в будущее» на полях форума «Россия»

Уточним, «Портал в будущее» — это отдельное музыкальное произведение, которое наполнено уникальными трансформациями. Его написали специально для праздничного открытия форума «Россия». В композиции симфоническая музыка сочетается с электронной. На главной арке входа ВДНХ развернется зрелищное футуристическое шоу, посвященное развитию нашей страны и ее будущему.