SHAMAN исполнит номер на шоу «Портал в будущее» на полях форума «Россия»

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как сообщает издание russian.rt.com, участниками шоу станут многие известные эстрадные исполнители. Среди них — Лариса Долина и Хибла Герзмава. На концерте также выступят Никола Мельников и Юлианна Караулова, Наталья Подольская и Маша Шейх. Шоу начнется в 20:00.
Уточним, «Портал в будущее» — это отдельное музыкальное произведение, которое наполнено уникальными трансформациями. Его написали специально для праздничного открытия форума «Россия». В композиции симфоническая музыка сочетается с электронной. На главной арке входа ВДНХ развернется зрелищное футуристическое шоу, посвященное развитию нашей страны и ее будущему.
Открытие форума «Россия» приурочено к важному государственному празднику — Дню народного единства. Выставка будет работать на территории ВДНХ в столице с 4 ноября до 12 апреля следующего года.