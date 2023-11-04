Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП. Вместе с ним ехал его отец

Ранее «Наш Город» писал, что автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит акция «Трасса», в рамках которой инспекторы ДПС предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.