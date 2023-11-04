Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП. Вместе с ним ехал его отец

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Примечательно, что на пассажирском сиденье рядом с подростком ехал его отец. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. Водитель второй иномарки не пострадал.
Автоинспекторы возбудили административное производство на отца несовершеннолетнего водителя за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Штраф за это нарушение — 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит акция «Трасса», в рамках которой инспекторы ДПС предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.