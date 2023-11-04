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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП

Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП. Вместе с ним ехал его отец

4 ноября 2023, 14:04
Фото: ГИБДД

Под Тюменью 17-летний подросток попал в ДТП

Жесткая авария произошла на автодороге Тюмень — Каменка. На 22-м километре трассы столкнулись Volkswagen и Toyota. За рулем Volkswagen находился 17-летний подросток — юный бесправник нарушил очередность проезда при развороте на автодороге.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Примечательно, что на пассажирском сиденье рядом с подростком ехал его отец. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. Водитель второй иномарки не пострадал.

Автоинспекторы возбудили административное производство на отца несовершеннолетнего водителя за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Штраф за это нарушение — 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит акция «Трасса», в рамках которой инспекторы ДПС предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени
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