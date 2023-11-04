Парковки в центре Тюмени сделали бесплатными для Героев России

В областной столице на сегодняшний день организовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца года на платный режим работы власти планируют перевести паркинги по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.