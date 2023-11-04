Парковки в центре Тюмени сделали бесплатными для Героев России

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Ранее право на бесплатное машиноместо на платных парковках имели многодетные семьи, инвалиды, почетные граждане города, родители и вдовы погибших участников специальной военной операции.
В областной столице на сегодняшний день организовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца года на платный режим работы власти планируют перевести паркинги по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 4 по 6 ноября включительно все платные парковки будут переведены на бесплатный режим работы в связи с праздниками.