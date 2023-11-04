На тюменском озере замерзает лебедь

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Как выяснилось, у птицы примерзла ко льду одна лапка, вследствие чего она не мог выбраться самостоятельно из ледяной ловушки. По словам дачницы Татьяны, местные жители пытались вызвать на место происшествия МЧС, однако тщетно — в ведомстве сообщили, что спасение птиц и животных в их обязанности не входит.
«Вчера мы не могли найти лодку, которая была необходима для того, чтобы подобраться к лебедю. Сегодня ее нашли, но растаял лед и птица, испугавшись людей, убежала. Сейчас вернулась на прежнее место — местные жители подкармливают лебедя хлебом, но он близко в берегу не подплывает — боится», — рассказала «Нашему Городу» Татьяна.
По словам женщины, в настоящее время попытки поймать птицу прекращены — решено ждать до утра. Необходимо, чтобы водоем подмерз и на поверхности воды появился лед, чтобы было проще поймать лебедя (в настоящее время термометры в областной столице показывают +1, ночью синоптики обещают понижение температуры воздуха до -3….-5).
«По всей видимости, у него сломано крыло — он не взлетает. Местные орнитологи обещали его осмотреть. после завершения операции по спасению. После этого его направят в специальный центр в Курганской области, где животных обучают находиться в дикой природе», — отметила Татьяна.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в конце ноября одинокого лебедя горожане заметили на реке Тура. Спасли тогда птицу или нет — неизвестно.