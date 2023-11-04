nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

На тюменском озере замерзает лебедь

На тюменском озере замерзает лебедь

4 ноября 2023, 11:02
Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных
На тюменском озере «Лопаткино» в СНТ «Лесная сказка» замерзает лебедь. Птицу заметили накануне местные жители и тут же распространили призыв о помощи в спасении лебедя в социальных сетях.

Как выяснилось, у птицы примерзла ко льду одна лапка, вследствие чего она не мог выбраться самостоятельно из ледяной ловушки. По словам дачницы Татьяны, местные жители пытались вызвать на место происшествия МЧС, однако тщетно — в ведомстве сообщили, что спасение птиц и животных в их обязанности не входит.

«Вчера мы не могли найти лодку, которая была необходима для того, чтобы подобраться к лебедю. Сегодня ее нашли, но растаял лед и птица, испугавшись людей, убежала. Сейчас вернулась на прежнее место — местные жители подкармливают лебедя хлебом, но он близко в берегу не подплывает — боится», — рассказала «Нашему Городу» Татьяна.

По словам женщины, в настоящее время попытки поймать птицу прекращены — решено ждать до утра. Необходимо, чтобы водоем подмерз и на поверхности воды появился лед, чтобы было проще поймать лебедя (в настоящее время термометры в областной столице показывают +1, ночью синоптики обещают понижение температуры воздуха до -3….-5).

«По всей видимости, у него сломано крыло — он не взлетает. Местные орнитологи обещали его осмотреть. после завершения операции по спасению. После этого его направят в специальный центр в Курганской области, где животных обучают находиться в дикой природе», — отметила Татьяна.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в конце ноября одинокого лебедя горожане заметили на реке Тура. Спасли тогда птицу или нет — неизвестно.

Читайте также:
На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?Тюменцы смогут купить авиабилеты со скидкой от 50 до 60%Тюменцы стали тратить больше денег на покупку смартфонов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Птицы#Водоемы#Лед
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Вчера, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
Вчера, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
Вчера, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
Вчера, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Вчера, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
Вчера, 07:44