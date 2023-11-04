На тюменском озере замерзает лебедь

Как выяснилось, у птицы примерзла ко льду одна лапка, вследствие чего она не мог выбраться самостоятельно из ледяной ловушки. По словам дачницы Татьяны, местные жители пытались вызвать на место происшествия МЧС, однако тщетно — в ведомстве сообщили, что спасение птиц и животных в их обязанности не входит.