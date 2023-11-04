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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС

На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

4 ноября 2023, 10:18
Фото: ГИБДД

На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС

Посты сотрудников ГИБДД, выставленных сегодня на федеральных автодорогах, вызвали беспокойство у тюменских автовладельцев. Однако, как выяснилось, поводов для волнений нет.
Сюжет
ДТП

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, на автодорогах автодороги Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит мероприятие «Трасса». В рамках которого автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу на 26-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск произошла серьезная авария. Здесь столкнулись Chevrolet и большегруз Shacman. В результате аварии погибла 54-летняя пассажирка Chevrolet. 49-летний водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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