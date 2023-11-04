На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, на автодорогах автодороги Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит мероприятие «Трасса». В рамках которого автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу на 26-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск произошла серьезная авария. Здесь столкнулись Chevrolet и большегруз Shacman. В результате аварии погибла 54-летняя пассажирка Chevrolet. 49-летний водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.