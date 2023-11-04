На трассы в Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, на автодорогах автодороги Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (в районе Ишима) проходит мероприятие «Трасса». В рамках которого автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на дорогах при превышении скорости и выезде на встречную полосу движения.