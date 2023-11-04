Андрей Воробьев: На выставке «Россия» представлен стенд Московской области

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:56
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, День региона на выставке пройдет 27 декабря. Об этом информирует РИАМО.
«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса», — рассказал губернатор. Также он добавил, что организаторы стенда создали для выставки игровую зону, фактически ЦУР — интерактивный пульт для управления регионом на экране. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в реальности, возникают самые разные ситуации. Эти ситуации, пояснил Воробьев, можно разрешить, задействуя специальную платформу «Добродел».
Стенд Московской области работает в 75-м павильоне ВДНХ. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
В основе экспозиции — три двери, которые ведут к видеокапсулам. За дверями в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости стенда могут виртуально побывать на таких крупных предприятиях, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а еще в виртуальном режиме увидеть производство сыра, осмотреть гимназию им. Е. М. Примакова. Также гостей ожидают онлайн-экскурсия по музею «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, яхтенная регата и знакомство с зубрами в Приокско-Террасном заповеднике.
Особого внимания на стенде заслуживает тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Эта карта расскажет о президентских проектах, которые реализуют в регионе.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, комментируя участие региона в выставке «Россия», подчеркнул, что Подмосковье остается одним из важных экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров РФ и у его жителей имеются все основания гордиться проектами, которые регион развивает в отраслях современных технологий, цифровизации, образования, благоустройства и других.
В зоне ярмарки 75-го павильона гости также могут ознакомиться с товарами народных художественных промыслов. На продуктовой ярмарке (48-й павильон) Московскую область с ее продукцией каждую неделю будет представлять один из фермеров.