Андрей Воробьев: На выставке «Россия» представлен стенд Московской области

В основе экспозиции — три двери, которые ведут к видеокапсулам. За дверями в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости стенда могут виртуально побывать на таких крупных предприятиях, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а еще в виртуальном режиме увидеть производство сыра, осмотреть гимназию им. Е. М. Примакова. Также гостей ожидают онлайн-экскурсия по музею «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, яхтенная регата и знакомство с зубрами в Приокско-Террасном заповеднике.