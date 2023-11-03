Жильцы тюменского дома боятся собственных лифтов. Машины давно выработали свой ресурс

Восьмиэтажный жилой дом, расположенный напротив областной клинической больницы №2, был построен ещё в конце 1970-х. В советское время он успел побывать одним из домов образцового содержания, успешно пережил 90-е и чуть было не превратился в притон для наркоманов в нулевые. Сегодня этот дом вновь содержится как положено: в нём светло, тепло, чистота и порядок, работает домофон и установлено видеонаблюдение, однако всю картину портят «родные» лифты.