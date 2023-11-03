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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Пансионат с жуткими лифтами на Харьковской, 69 "а"

Жильцы тюменского дома боятся собственных лифтов. Машины давно выработали свой ресурс

3 ноября 2023, 16:03
Фото: Степан Шолпан / nashgorod.ru
Пансионат с жуткими лифтами на Харьковской, 69 "а"
В Тюмени активно идёт работа по замене лифтов, отслуживших свой срок эксплуатации. Однако удивительная ситуация возникла в одном из болгарских пансионатов на улице Харьковской: там до сих пор работают «родные» лифты, внушающие ужас местным жителям. Пока речи о замене подъёмных машин не идёт.

Страхи пассажиров

Восьмиэтажный жилой дом, расположенный напротив областной клинической больницы №2, был построен ещё в конце 1970-х. В советское время он успел побывать одним из домов образцового содержания, успешно пережил 90-е и чуть было не превратился в притон для наркоманов в нулевые. Сегодня этот дом вновь содержится как положено: в нём светло, тепло, чистота и порядок, работает домофон и установлено видеонаблюдение, однако всю картину портят «родные» лифты.

Так выглядит лифтовый холл зданияТак выглядит лифтовый холл здания
Так выглядит лифтовый холл здания
Фото: Степан Шолпан / 1MI
«Конечно, нам страшно пользоваться такими лифтами, но лично у меня выхода нет. Пешком с этим хозяйством на восьмой этаж подниматься очень тяжело», — рассказывает женщина, ввозя детскую коляску в кабину.
«Ждём замены лифтов, давно ждём. Уже во всех окрестных пансионатах несколько лет как стоят новые, только мы здесь маемся. Несколько дней назад девушка застревала. Долго ждали приезда аварийной службы», — добавляет мужчина, вошедший следом.
Первый лифт гудит как самолёт и периодически пропускает этажи
Видео: Степан Шолпан / 1MI

Жалуются люди и на то, что второй лифт часто останавливается на этажах не точно. Из-за этого некоторые пассажиры запинаются при входе в кабину:

Фото: Степан Шолпан / 1MI

Что будет дальше?

Замена лифтов в этом доме запланирована на 2033–2035 годы, как указано в «Действующей регпрограмме» на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области. После запроса редакции Фонд направил письмо в городской департамент городского хозяйства с просьбой о переносе срока проведения этих работ.

#Видео#Степан Шолпан
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