Жильцы тюменского дома боятся собственных лифтов. Машины давно выработали свой ресурс

Posted 3 ноября 2023, 16:03
Published 3 ноября 2023, 16:03
Modified 3 ноября 2023, 16:05
Updated 3 ноября 2023, 16:05
Восьмиэтажный жилой дом, расположенный напротив областной клинической больницы №2, был построен ещё в конце 1970-х. В советское время он успел побывать одним из домов образцового содержания, успешно пережил 90-е и чуть было не превратился в притон для наркоманов в нулевые. Сегодня этот дом вновь содержится как положено: в нём светло, тепло, чистота и порядок, работает домофон и установлено видеонаблюдение, однако всю картину портят «родные» лифты.
«Конечно, нам страшно пользоваться такими лифтами, но лично у меня выхода нет. Пешком с этим хозяйством на восьмой этаж подниматься очень тяжело», — рассказывает женщина, ввозя детскую коляску в кабину.
«Ждём замены лифтов, давно ждём. Уже во всех окрестных пансионатах несколько лет как стоят новые, только мы здесь маемся. Несколько дней назад девушка застревала. Долго ждали приезда аварийной службы», — добавляет мужчина, вошедший следом.
Жалуются люди и на то, что второй лифт часто останавливается на этажах не точно. Из-за этого некоторые пассажиры запинаются при входе в кабину:
Замена лифтов в этом доме запланирована на 2033–2035 годы, как указано в «Действующей регпрограмме» на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области. После запроса редакции Фонд направил письмо в городской департамент городского хозяйства с просьбой о переносе срока проведения этих работ.