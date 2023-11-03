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«Вы издеваетесь?»: задержан Аяз Шабутдинов, учивший тюменцев успешному бизнесу

«Вы издеваетесь?»: задержан Аяз Шабутдинов, учивший тюменцев успешному бизнесу

3 ноября 2023, 11:01
Фото: скрин с видео "Из Куеды | Блог Аяза Шабутдинова"/ВК
Сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера-миллионника и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова.

Как сообщил «360» со ссылкой на свой источник, коуч, вернувшись из-за границы, поехал не к себе домой, а снял в столице апартаменты. Там его и задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ.

«Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — цитирует издание инсайдера.

Аяз Шабутдинов известен всей стране, как продавец своих курсов, на которых он учит начинающих бизнесменов развивать свои стартапы. В социальных сетях довольно долго вирусились его рекламные посты, которые иногда начинались с агрессивных слоганов, один из них — «Ребята, вы издеваетесь?», уже стал мемом.

Для тюменцев он также проводил свои вебинары. Есть даже паблик «Лайк Тюмень | Бизнес-сообщество» с 3,5 тыс. подписчиков, где регулярно выкладываются анонсы различных тренингов, вебинаров, мастер-классов, в том числе от Аяза Шабутдинова.

Более того, блогера с 2021 года с Тюменью связывает бизнес — это коворкинг NAMES на Максима Горького, который входит в сеть кампусов для предпринимателей, принадлежащей Аязу Шабутдинову. По его словам, сумма инвестиций в тюменский центр составила более 31 млн рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Тренинги#Блогер
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