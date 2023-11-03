«Вы издеваетесь?»: задержан Аяз Шабутдинов, учивший тюменцев успешному бизнесу

Аяз Шабутдинов известен всей стране, как продавец своих курсов, на которых он учит начинающих бизнесменов развивать свои стартапы. В социальных сетях довольно долго вирусились его рекламные посты, которые иногда начинались с агрессивных слоганов, один из них — «Ребята, вы издеваетесь?», уже стал мемом.