«Вы издеваетесь?»: задержан Аяз Шабутдинов, учивший тюменцев успешному бизнесу

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как сообщил «360» со ссылкой на свой источник, коуч, вернувшись из-за границы, поехал не к себе домой, а снял в столице апартаменты. Там его и задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ.
«Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — цитирует издание инсайдера.
Аяз Шабутдинов известен всей стране, как продавец своих курсов, на которых он учит начинающих бизнесменов развивать свои стартапы. В социальных сетях довольно долго вирусились его рекламные посты, которые иногда начинались с агрессивных слоганов, один из них — «Ребята, вы издеваетесь?», уже стал мемом.
Для тюменцев он также проводил свои вебинары. Есть даже паблик «Лайк Тюмень | Бизнес-сообщество» с 3,5 тыс. подписчиков, где регулярно выкладываются анонсы различных тренингов, вебинаров, мастер-классов, в том числе от Аяза Шабутдинова.
Более того, блогера с 2021 года с Тюменью связывает бизнес — это коворкинг NAMES на Максима Горького, который входит в сеть кампусов для предпринимателей, принадлежащей Аязу Шабутдинову. По его словам, сумма инвестиций в тюменский центр составила более 31 млн рублей.