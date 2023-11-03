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Волонтеры ищут 44-летнего тюменца, бесследно пропавшего в июне

Волонтеры ищут 44-летнего тюменца, бесследно пропавшего в июне

3 ноября 2023, 03:34
Фото: Midjourney
Сергей Хрипачев перестал выходить на связь 25 июня. Мужчина может находиться в любом городе.

Волонтеры ищут 44-летнего тюменца, бесследно пропавшего 25 июня. «ЛизаАлерт» сообщает, что Сергей Хрипачев живет в селе Старая Заимка Заводоуковского района, но находиться он может в любом городе.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. Во что мог быть одет в день исчезновения — неизвестно.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области / ВКонтакте

Информацию о его местоположении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО. Последний раз со Станиславом Газенко удавалось связаться 8 октября.

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#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Волонтеры#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Любовь Селезнева
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