Волонтеры ищут 44-летнего тюменца, бесследно пропавшего в июне

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Волонтеры ищут 44-летнего тюменца, бесследно пропавшего 25 июня. «ЛизаАлерт» сообщает, что Сергей Хрипачев живет в селе Старая Заимка Заводоуковского района, но находиться он может в любом городе.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. Во что мог быть одет в день исчезновения — неизвестно.
Информацию о его местоположении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО. Последний раз со Станиславом Газенко удавалось связаться 8 октября.