В выходные тюменцев ждет гололед и штормовой ветер

В Ишиме в субботу, 4 ноября, в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер до 6 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут +2…+4, к вечеру похолодает до -2…-4. В воскресенье, 5 ноября, в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Темпера тура воздуха в этот день составит -1…-4 в утренние и дневные часы, -5…-6 в вечернее время суток.