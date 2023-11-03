В выходные тюменцев ждет гололед и штормовой ветер

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В воскресенье ожидается 0…-5 в течение дня и до -7…-12 ночью, гололедные явления, северо-западный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. В понедельник на юге Тюменской области вероятны осадки в виде дождя и снега, южный ветер 4-9 м/с, гололед. Столбики термометров в этот день покажут -2…+3.
В Тюмени в субботу, 4 ноября, метеорологи обещают в течение дня небольшой снег, ветер до 6,5 м/с. Днем термометры покажут -1…+2, в вечерние часы не опустятся ниже -2…-3. В воскресенье, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер до 2,5-3 м/с. В утренние в дневные часы температура воздуха составит -4…0, в темное время суток ожидается -4…-5.
В понедельник, 6 ноября, в течение дня в Тюмени будет идти снег. Скорость южного ветра составит 3-3,7 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит 0…+1, в ночные часы столбики термометров покажут -1…-2.
В Тобольске в субботу, 4 ноября, ожидается снег, ветер до 5,1 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 0…+2, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -2…-3. В воскресенье, 5 ноября, немного похолодает — до -1…-3 днем и -5…-7 в темное время суток. В течение дня возможен небольшой снег, ветер до 3,2 м/с.
В понедельник, 6 ноября, синоптики обещают в Тобольске снег, ветер до 3,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -4…-1, в ночные часы ожидается -1…-2.
В Заводоуковске 4 ноября ожидается в течение дня снег, ветер до 5,6 м/с, +1…+2 днем и -4…-5 в темное время суток. В воскресенье, 5 ноября, осадки не прекратятся, ветер будет дуть со скоростью до 2,5-2,7 м/с. В дневные часы термометры покажут -4…-1, в вечернее время суток температура воздуха составит -5…-8.
6 ноября синоптики обещают небольшое потепление — до 0…+1 днем и -1….-2 в ночные часы. День ожидается пасмурным, в утренние часы возможны осадки в виде снега, скорость ветра составит 3,2-3,7 м/с.
В Ялуторовске в предстоящую субботу, 4 ноября, синоптики обещают снег, ветер до 5,5-6 м/с, +1…+2 днем и -2…-4 в ночные часы. В воскресенье, 5 ноября, ожидается переменная облачность, в дневные часы осадки в виде небольшого снега, -2…-4 утром и днем и до -5…-6 в темное время суток.
6 ноября, в понедельник, день пройдет без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -4…0, в ночные часы -1….-2. Скорость ветра в этот день составит 3,2-4,4 м/с.
В Ишиме в субботу, 4 ноября, в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер до 6 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут +2…+4, к вечеру похолодает до -2…-4. В воскресенье, 5 ноября, в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Темпера тура воздуха в этот день составит -1…-4 в утренние и дневные часы, -5…-6 в вечернее время суток.
6 ноября, в понедельник, в Ишиме синоптики обещают пасмурную без осадков погоду. Максимальная температура воздуха в этот день днем составит -5…0, в вечерние часы -2…-1.Скорость ветра составит 3-3,7 м/с.