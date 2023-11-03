В Тюменской области уровень бедности снизился до 12,4%

Posted 3 ноября, 05:26
Published 3 ноября, 05:26
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В сессии приняли участие руководители департаментов областного правительства, главы муниципальных образований и представители Совета муниципальных образований региона.
Одним из экспертов-спикеров стал директор департамента экономики Максим Скворцов. Он рассказал, что по итогам 2022 года уровень бедности в Тюменской области составил 12,4%, при этом целевые значения, установленные для региона Единым планом по достижению национальных целей развития, достигнуты.
«В 2017 году 71,2% малоимущих граждан проживали в сельской местности, а в городе — 28,8%, а в 2022 году эти показатели практически сравнялись. Если эта тенденция продолжится, то в городах число малоимущих может вырасти», — пояснил Максим Скворцов.
Участники сессии разделились на команды, каждая из которых разработала план мероприятий, направленных на борьбу с этим негативным социальным явлением.
В ведомстве напомнили, что организация работы по снижению уровня бедности является одной из ключевых национальных целей развития Российской Федерации. Ситуация по показателям уровня бедности находится под постоянным личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.