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Published Сегодня, 06:05

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В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов

В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов

3 ноября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Жители Тюменской области перестали пользоваться квадрокоптерами после введения запрета на использование гражданских беспилотников. Нарушителей постановления, вступившего в силу в конце сентября этого года в регионе не выявили.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Напомним, запрет на применение БПЛА не касается предприятий АПК, сферы геодезии и нефтяной промышленности. Для этого нужно будет получить разрешение. Также разрешено использовать квадрокоптеры для видеосъемки свадеб и других мероприятий.

«Запрет, введенный властями, никак не отразился на количестве заказов на видеосъемку выездных регистраций брака с квадрокоптера. Это весьма востребованная услуга. Поэтому заявок по-прежнему много. Иногда людям приходится отказывать, потому что нет свободных дат», — сообщил один из организаторов видеосъемки с квадрокоптеров из Тюмени Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что стоимость нескольких минут работы БПЛА «на свадьбе» в Тюмени стоит от 2 до 2,5 тысяч рублей. Съёмки предлагают выполнить с помощью дрона DJI МАVIС 3.

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