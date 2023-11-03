В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Напомним, запрет на применение БПЛА не касается предприятий АПК, сферы геодезии и нефтяной промышленности. Для этого нужно будет получить разрешение. Также разрешено использовать квадрокоптеры для видеосъемки свадеб и других мероприятий.
«Запрет, введенный властями, никак не отразился на количестве заказов на видеосъемку выездных регистраций брака с квадрокоптера. Это весьма востребованная услуга. Поэтому заявок по-прежнему много. Иногда людям приходится отказывать, потому что нет свободных дат», — сообщил один из организаторов видеосъемки с квадрокоптеров из Тюмени Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что стоимость нескольких минут работы БПЛА «на свадьбе» в Тюмени стоит от 2 до 2,5 тысяч рублей. Съёмки предлагают выполнить с помощью дрона DJI МАVIС 3.