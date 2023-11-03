В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Напомним, запрет на применение БПЛА не касается предприятий АПК, сферы геодезии и нефтяной промышленности. Для этого нужно будет получить разрешение. Также разрешено использовать квадрокоптеры для видеосъемки свадеб и других мероприятий.