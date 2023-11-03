В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Речь идёт о так называемом клубном квартале Forest life, который расположен на территории деревни Дербыши Тюменского района. Дом №4 по улице Академической представляет собой десятиэтажку, состоящую из двух секций.
Как сообщают собственники этого жилья, застройщиком «СЗ „Космос“ в одностороннем порядке была назначена управляющая компания ООО „Квартал-сервис“.
«12 июня застройщик „Космос“ сдал наш дом в эксплуатацию. Самый главный у них — Галкин. Ему же принадлежит УК „Квартал-сервис“. Сотрудники этой организации подсовывают нам на подпись договоры управления домом. Многие отказались делать это. Голосования не проводилось, но они сделали так, как-будто оно было и будто нами было принято решение выбрать „Квартал-сервис“. Теперь мы не знаем, как отделаться от этой УК», — рассказала Евгения, собственница одной из квартир.
По её словам, часть новосёлов обращалась в областное управление Государственной жилищной инспекции, но помощи так и не дождалась: «Нам пришёл ответ, что жилищная инспекция ничем помочь не может, поскольку не уполномочена признавать недействительными протоколы общего собрания собственников и оценивать действия управляющих компаний, связанные с голосованиями».
Владелица другой квартиры, Наталья, в сентябре потребовала у управляющей компании реестр собственников. Женщину удивило то, что вместо её фамилии, имени и отчества указаны данные совсем другого человека. По её словам, того, кто указан в реестре, она не знает. Однако, в квитанциях, которые присылает ОАО «ТРИЦ», владельцем этой квартиры выступает Наталья. Как такое могло произойти, она не понимает.
Ещё одна собственница, Ирина, возмущена тем, что вместо неё управляющую компанию выбирал застройщик из-за затянувшегося процесса приёмки квартиры.
«То есть, в данном случае застройщик влез в мой кошелёк, решив за меня, что я буду платить за обслуживание дома по коммерческому тарифу. А сколько именно я буду платить из-за этого — „Космос“ не взволновало! Вот этот факт, честно говоря, меня выбешивает до крайности!», — возмущена собственница жилья.
Многие собственники выступают против того, чтобы домом продолжало управлять ООО «Квартал-сервис». Изначально их возмутило то, что должным образом не было проведено общее собрание собственников, на котором должны были выбрать постоянную УК взамен временной (которая должна управлять домом первые три месяца до того, как решится вопрос определения постоянной управляющей организации).
Кроме того, люди недовольны тарифом за обслуживание — 58 рублей 5 копеек. Замыкают претензионную тройку вопросов систематические потопы в кладовых помещениях.
«Кладовки топило уже не раз. Это аварийная заявка, которая должна исполняться в течение двух часов. У нас же она была выполнена только на следующий день. Слава богу, вода была не канализационная, судя по запаху порошка, а не фекалий. А люди, между прочим, в этих кладовках хранят в том числе и мебель, которая стоит немалых денег», — дополняет свой рассказ Ирина.
Редакция «Нашего города» связалась с исполнительным директором ООО «Квартал-сервис» Жанной Соболевой. Она прокомментировала происходящее.
«Голосование проходило в период с 12 июня по 30 июня 2023 года, инициатор общего собрания уведомил всех собственников в установленный законом срок. В нём приняло участие 81,34% собственников, что отражено в протоколе. Все оригиналы бюллетеней голосования переданы в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Каждый собственник может обратиться туда и ознакомиться со своим бюллетенем, чтобы убедиться в подлинности своей подписи. Что касается вопроса о нестыковке данных в реестре собственников многоквартирного дома, то квартира №** действительно принадлежит ** (Наталье — ред.). Именно её фамилия, имя и отчество отражены в квитанциях ТРИЦ по данной квартире. При подготовке ответа в реестре собственников допущена опечатка. Сам реестр правильный, все жители получают правильные квитанции», — рассказала Жанна Соболева.
Тюменский юрист Роман Матвеев считает, что поскольку хозяином проблемных квартир был застройщик, то он заключил соглашение с компанией по своему усмотрению. А подписывать или не подписывать — личное дело каждого, но фактически домом будет управлять компания, выбранная застройщиком.
«После того, как ключи получены, собственникам нужно собрать общее собрание, где отказаться от услуг действующей управляющей компании, потому что теперь они реальные собственники своих квартир, и либо сделать ТСЖ, либо выбрать другую УК. Что касается бюллетеней, то они не сдаются в государственную жилищную инспекцию, а хранятся в управляющей компании — в инспекцию передаётся только протокол, но не бюллетени», — заявил юрист.
Однако он добавил, что если о том, что будет созвано общее собрание собственников, их своевременно не уведомили в установленном законом порядке, то необходимо оспаривать такой протокол в суде. А уже после этого созывать новое собрание и выбирать ту управляющую компанию, которую жильцы пожелают видеть в своём доме.
В настоящее время ряд собственников готовит исковое заявление в суд об оспаривании результатов проведения общего собрания с целью смены управляющей организации.