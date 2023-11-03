В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали

Кроме того, люди недовольны тарифом за обслуживание — 58 рублей 5 копеек. Замыкают претензионную тройку вопросов систематические потопы в кладовых помещениях.

Многие собственники выступают против того, чтобы домом продолжало управлять ООО «Квартал-сервис». Изначально их возмутило то, что должным образом не было проведено общее собрание собственников, на котором должны были выбрать постоянную УК взамен временной (которая должна управлять домом первые три месяца до того, как решится вопрос определения постоянной управляющей организации).

Ещё одна собственница, Ирина, возмущена тем, что вместо неё управляющую компанию выбирал застройщик из-за затянувшегося процесса приёмки квартиры.

Владелица другой квартиры, Наталья, в сентябре потребовала у управляющей компании реестр собственников. Женщину удивило то, что вместо её фамилии, имени и отчества указаны данные совсем другого человека. По её словам, того, кто указан в реестре, она не знает. Однако, в квитанциях, которые присылает ОАО «ТРИЦ», владельцем этой квартиры выступает Наталья. Как такое могло произойти, она не понимает.

По её словам, часть новосёлов обращалась в областное управление Государственной жилищной инспекции, но помощи так и не дождалась: «Нам пришёл ответ, что жилищная инспекция ничем помочь не может, поскольку не уполномочена признавать недействительными протоколы общего собрания собственников и оценивать действия управляющих компаний, связанные с голосованиями».

Как сообщают собственники этого жилья, застройщиком «СЗ „Космос“ в одностороннем порядке была назначена управляющая компания ООО „Квартал-сервис“.

Речь идёт о так называемом клубном квартале Forest life, который расположен на территории деревни Дербыши Тюменского района. Дом №4 по улице Академической представляет собой десятиэтажку, состоящую из двух секций.

В настоящее время ряд собственников готовит исковое заявление в суд об оспаривании результатов проведения общего собрания с целью смены управляющей организации.

Однако он добавил, что если о том, что будет созвано общее собрание собственников, их своевременно не уведомили в установленном законом порядке, то необходимо оспаривать такой протокол в суде. А уже после этого созывать новое собрание и выбирать ту управляющую компанию, которую жильцы пожелают видеть в своём доме.

Тюменский юрист Роман Матвеев считает, что поскольку хозяином проблемных квартир был застройщик, то он заключил соглашение с компанией по своему усмотрению. А подписывать или не подписывать — личное дело каждого, но фактически домом будет управлять компания, выбранная застройщиком.

Вы — новосёл, и вашим домом управляет УК от застройщика. Довольны ли вы ценой и качеством оказываемых услуг?