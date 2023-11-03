В Тюмени за год ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья

Как сообщили в пресс-службе группы «Самолет», такой рекордный вывод связан с ажиотажным спросом, ростом цен, увеличением первоначального взноса и повышением ключевой ставки. В третьем квартале 2023 года объем продаж оказался в 2.5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.