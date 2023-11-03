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В Тюмени за год ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья

В Тюмени за год ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья

3 ноября 2023, 02:21
Фото: 1MI
По мнению специалистов, рекордный вывод жилья произошел на фоне повышения цен, ключевой ставки и спроса. На стадии строительства находятся еще более 300 домов.

За период с января по сентябрь на рынке новостроек в Тюмени было введено в продажу 1.25 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным значением за всю историю.

Как сообщили в пресс-службе группы «Самолет», такой рекордный вывод связан с ажиотажным спросом, ростом цен, увеличением первоначального взноса и повышением ключевой ставки. В третьем квартале 2023 года объем продаж оказался в 2.5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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На данный момент в Тюменской области на стадии строительства находятся еще 340 многоквартирных домов, общая площадь которых составила более 4 миллионов квадратных метров.

Регион занял пятое место в рейтинге вывода жилья на рынок, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Свердловской области.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы снова бросились скупать квартиры. Новую волну повышенного спроса специалисты назвали «четвертой волной».

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#Общество#Экономика#Недвижимость#Строительство#Тюменская область#Жилье#Строительство дома#Новостройки#Любовь Селезнева
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