В Тюмени за год ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
За период с января по сентябрь на рынке новостроек в Тюмени было введено в продажу 1.25 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным значением за всю историю.
Как сообщили в пресс-службе группы «Самолет», такой рекордный вывод связан с ажиотажным спросом, ростом цен, увеличением первоначального взноса и повышением ключевой ставки. В третьем квартале 2023 года объем продаж оказался в 2.5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
На данный момент в Тюменской области на стадии строительства находятся еще 340 многоквартирных домов, общая площадь которых составила более 4 миллионов квадратных метров.
Регион занял пятое место в рейтинге вывода жилья на рынок, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Свердловской области.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы снова бросились скупать квартиры. Новую волну повышенного спроса специалисты назвали «четвертой волной».