В Тюмени сегодня потеплеет до +5 и пойдет дождь

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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 3 ноября в течение дня синоптики обещают небольшой дождь со снегом, юго-западный ветер до 5 м/с. Утром термометры покажут -2…+2, к полудню воздух прогреется до +2…+4. В ночные часы температура воздуха составит +2…+5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51, закат в 16:53, продолжительность дня 8 часов 59 минут.
В Тобольске в пятницу, 3 ноября, в течение дня ожидаются садки в виде снега и дождя, ветер южный до 5,4 м/с. Утром термометры покажут -7…-5, к полудню потеплеет до +2…+3, в ночные часы температура воздуха составит +2…+4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 16:35, продолжительность дня 8 часов 50 минут.
В Заводоуковске 3 ноября метеорологи обещают осадки в виде дождя и снега, ветер южный с переходом на юго-западный до 5,8 м/с. Утром температура воздуха составит -3…+2, в дневные часы термометры покажут +3…+4, в темное время суток +3…+4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 16:49, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.
В Ялуторовске в пятницу, 3 ноября, в течение дня ожидаются осадки в виде дождя и снега, ветер южного направления до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+2, днем +2…+4. В вечерние и ночные часы +2…+4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46, закат в 16:49, продолжительность дня 9 часов 3 минуты.
В Ишиме 3 ноября ожидаются осадки в виде снега и дождя, юго-восточный ветер с переходом на южный до 6,5 м/с. Утром температура воздуха составит -8…-4, к обеду потеплеет до +2…+3. В темное время суток столбики термометров не опустятся ниже +3…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:32, закат в 16:38, продолжительность дня 9 часов 6 минут.