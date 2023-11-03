В Тюмени сегодня потеплеет до +5 и пойдет дождь

В Тюменской области в пятницу, 3 ноября, потеплеет. В дневные часы столбики термометров покажут 0…+5, в темное время суток не опустятся ниже -1…-6. В течение дня вероятны небольшие осадки, гололед. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.

Сюжет Прогноз погоды