В Тюмени расходы на содержание набережной Туры вырастут до 147 миллионов рублей

В Тюмени увеличат траты на содержание набережной Туры

В Тюмени увеличат расходы на содержание набережной Туры. К 2026 году они вырастут на 14 миллионов рублей — с 133 миллионов в 2023 году до 147 миллионов в 2026 году. Такие данные указаны в проекте бюджета Тюмени на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2025 годов.