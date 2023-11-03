В Тюмени расходы на содержание набережной Туры вырастут до 147 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
В документе указано, что в 2024 году на содержание и ремонт набережной Туры из городской казны власти потратят 144 миллиона 298 тысяч рублей, в 2025 году — 145 миллионов 697 тысяч рублей, в 2026 году — 147 миллионов 22 рубля.
Денежные средства пойдут на охрану, освещение, озеленение и ремонт гранитной набережной.
«Наш Город» писал, что тюменские власти намерены продлить городскую набережную. Концепция строительства набережной с правой стороны уже подготовлена. К реализации проекта ранее планировали приступить в 2024 году.