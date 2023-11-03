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В Тюмени увеличат траты на содержание набережной Туры

В Тюмени расходы на содержание набережной Туры вырастут до 147 миллионов рублей

3 ноября 2023, 03:51
Фото: 2ГИС

В Тюмени увеличат траты на содержание набережной Туры

В Тюмени увеличат расходы на содержание набережной Туры. К 2026 году они вырастут на 14 миллионов рублей — с 133 миллионов в 2023 году до 147 миллионов в 2026 году. Такие данные указаны в проекте бюджета Тюмени на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2025 годов.
Сюжет
Бюджет

В документе указано, что в 2024 году на содержание и ремонт набережной Туры из городской казны власти потратят 144 миллиона 298 тысяч рублей, в 2025 году — 145 миллионов 697 тысяч рублей, в 2026 году — 147 миллионов 22 рубля.

Денежные средства пойдут на охрану, освещение, озеленение и ремонт гранитной набережной.

«Наш Город» писал, что тюменские власти намерены продлить городскую набережную. Концепция строительства набережной с правой стороны уже подготовлена. К реализации проекта ранее планировали приступить в 2024 году.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Бюджет#Набережная тюмени#Набережная#Расходы#Набережная Туры
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