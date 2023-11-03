В Тюмени продукты подорожают на 10% перед Новым годом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Большой ажиотаж на новогодние покупки стабильно приводит в росту цен. Алёна Габудина, кандидат экономических наук, поделилась с изданием «АиФ Тюмень» тем, что к новому году цены на продукты в тюменских магазинах могут подняться до 5-10%. Несмотря на заманчивые скидки и акции, средний чек будет выше ожидаемого — отчасти это связано с тем, что перед Новым годом корзины покупателей становятся значительно больше. Чтобы не грамотнее распланировать все праздничные траты, эксперт рекомендует начинать покупку продуктов и подарков уже сейчас.
Ранее «Наш город» писал о том, что за последнюю неделю цены на свежие овощи взлетели на 17%. В магазинах заметно подорожали огурцы, томаты, лук, хотя некоторые овощи в цене не изменились — среди них, например, капуста. Также дешевле стали картофель, морковь и свекла, хотя их цена упала всего на 1-2 рубля.