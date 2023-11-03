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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Тюмени продукты подорожают на 10% перед Новым годом

В Тюмени продукты подорожают на 10% перед Новым годом

3 ноября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Перед Новым годом поднимутся цены на продукты. Несмотря на предлагаемые акции и скидки, ценник будет заметно выше. Эксперты рекомендуют начинать готовиться к празднику уже в ноябре.
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Акции

Большой ажиотаж на новогодние покупки стабильно приводит в росту цен. Алёна Габудина, кандидат экономических наук, поделилась с изданием «АиФ Тюмень» тем, что к новому году цены на продукты в тюменских магазинах могут подняться до 5-10%. Несмотря на заманчивые скидки и акции, средний чек будет выше ожидаемого — отчасти это связано с тем, что перед Новым годом корзины покупателей становятся значительно больше. Чтобы не грамотнее распланировать все праздничные траты, эксперт рекомендует начинать покупку продуктов и подарков уже сейчас.

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Ранее «Наш город» писал о том, что за последнюю неделю цены на свежие овощи взлетели на 17%. В магазинах заметно подорожали огурцы, томаты, лук, хотя некоторые овощи в цене не изменились — среди них, например, капуста. Также дешевле стали картофель, морковь и свекла, хотя их цена упала всего на 1-2 рубля.

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#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Цены#Акции#Продукты#Новый год#Подарки#Дмитрий Балобанов
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