В Тюмени продукты подорожают на 10% перед Новым годом

Большой ажиотаж на новогодние покупки стабильно приводит в росту цен. Алёна Габудина, кандидат экономических наук, поделилась с изданием «АиФ Тюмень» тем, что к новому году цены на продукты в тюменских магазинах могут подняться до 5-10%. Несмотря на заманчивые скидки и акции, средний чек будет выше ожидаемого — отчасти это связано с тем, что перед Новым годом корзины покупателей становятся значительно больше. Чтобы не грамотнее распланировать все праздничные траты, эксперт рекомендует начинать покупку продуктов и подарков уже сейчас.