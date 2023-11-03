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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени пассажир пытался задушить водителя такси

В Тюмени пассажир пытался задушить водителя такси

3 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI
Агрессивный пассажир попытался придушить таксиста. Резко затормозивший водитель был вынужден принять меры и заставил мужчину покинуть автомобиль. По мнению таксиста, мужчина мог знать его лично. Об этом сообщает агентство URA.RU

Агрегатор выдал пассажиру промокод на несколько часов поездок без комиссий. Агрессивно настроенный мужчина начал поджигать пластиковую бутылку прямо в салоне автомобиля. Просьбы водителя о прекращении сомнительных действий были встречены злостью, а попытку поджога мужчина объяснил скукой.

В последствии агрессия пассажира перешла в рукоприкладство — схватив водителя автомобиля за плечо, он попытался придушить его. Таксист сразу же затормозил и высадил неизвестного из машины.

В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции
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Водитель такси уверен в том, что пассажир мог знать его лично или со слов других людей. Он также отметил, что подобные ситуации с ним происходят не часто, но регулярно — один раз в год. В этот раз мужчина решил написать заявление в полицию.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца избили обувной ложкой, после его просьбы сделать музыку потише. Шум в ночное время привел к конфликту мужчин, после чего один из них напал на оппонента. Теперь агрессору грозит до двух лет лишения свободы.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Конфликт#Такси#Свидетели#Поджог#Агрессия#Дмитрий Балобанов
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