В Тюмени пассажир пытался задушить водителя такси

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Агрегатор выдал пассажиру промокод на несколько часов поездок без комиссий. Агрессивно настроенный мужчина начал поджигать пластиковую бутылку прямо в салоне автомобиля. Просьбы водителя о прекращении сомнительных действий были встречены злостью, а попытку поджога мужчина объяснил скукой.
В последствии агрессия пассажира перешла в рукоприкладство — схватив водителя автомобиля за плечо, он попытался придушить его. Таксист сразу же затормозил и высадил неизвестного из машины.
Водитель такси уверен в том, что пассажир мог знать его лично или со слов других людей. Он также отметил, что подобные ситуации с ним происходят не часто, но регулярно — один раз в год. В этот раз мужчина решил написать заявление в полицию.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца избили обувной ложкой, после его просьбы сделать музыку потише. Шум в ночное время привел к конфликту мужчин, после чего один из них напал на оппонента. Теперь агрессору грозит до двух лет лишения свободы.