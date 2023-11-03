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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Тюмени мониторинг потоков пассажиров поможет улучшить расписание автобусов

В Тюмени мониторинг потоков пассажиров поможет улучшить расписание автобусов

3 ноября 2023, 15:22
Фото: телеграм-канал администрации Тюмени
В Тюмени проведут исследование пассажиропоток на маршрутах 1Д и 84, чтобы качественно скорректировать их расписание.

Мониторинг начнется сразу после праздников — с 6 по 12 ноября в самые пиковые часы утром и вечером.

«По итогам мероприятий будет рассмотрен вопрос корректировки действующего расписания рейсов, чтобы пассажиры могли вовремя и комфортно добираться до места работы или учебы», — пояснили в городском департаменте дорог.

Напомним, на проблемы с общественным транспортом на Лесобазе поступили жалобы еще в сентябре. Горожане тогда рассказали, что утром они не могут уехать на работу, а вечером вернуться домой. Маршрутки в этом направлении забиты пассажирами даже после девяти вечера.

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