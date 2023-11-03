В Тюмени мониторинг потоков пассажиров поможет улучшить расписание автобусов

Напомним, на проблемы с общественным транспортом на Лесобазе поступили жалобы еще в сентябре. Горожане тогда рассказали, что утром они не могут уехать на работу, а вечером вернуться домой. Маршрутки в этом направлении забиты пассажирами даже после девяти вечера.