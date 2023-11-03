В Тюмени мониторинг потоков пассажиров поможет улучшить расписание автобусов

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Мониторинг начнется сразу после праздников — с 6 по 12 ноября в самые пиковые часы утром и вечером.
«По итогам мероприятий будет рассмотрен вопрос корректировки действующего расписания рейсов, чтобы пассажиры могли вовремя и комфортно добираться до места работы или учебы», — пояснили в городском департаменте дорог.
Напомним, на проблемы с общественным транспортом на Лесобазе поступили жалобы еще в сентябре. Горожане тогда рассказали, что утром они не могут уехать на работу, а вечером вернуться домой. Маршрутки в этом направлении забиты пассажирами даже после девяти вечера.