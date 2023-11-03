В Тюмени арестован директор по буровым работам за взятку в 1,5 миллиона рублей

«2 ноября этого года заместитель директора по буровым работам на УВС АО „Росгео“ получил взятку в размере не мене 1,5 млн рублей. Вознаграждение ему передал директор одного ООО за оказание содействия в подготовке и утверждении техзаданий и за отсутствие должного контроля за выполнением работ, их формальную приёмку без нарушений», — пояснили в ведомстве.