В Тюмени арестован директор по буровым работам за взятку в 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По версии следствия, Артур Цатрян, 1997 года рождения, за вознаграждение должен был помочь одному подрядчику отчитаться за проделанную работу.
«2 ноября этого года заместитель директора по буровым работам на УВС АО „Росгео“ получил взятку в размере не мене 1,5 млн рублей. Вознаграждение ему передал директор одного ООО за оказание содействия в подготовке и утверждении техзаданий и за отсутствие должного контроля за выполнением работ, их формальную приёмку без нарушений», — пояснили в ведомстве.