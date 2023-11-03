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В Тюмени арестован директор по буровым работам за взятку в 1,5 миллиона рублей

В Тюмени арестован директор по буровым работам за взятку в 1,5 миллиона рублей

3 ноября 2023, 13:41
Фото: 1MI
Сегодня, 3 ноября, Ленинский районный суд арестовал директора по буровым работам на объекте компании «Росгео», которого следствие подозревает во взяточничестве. Под стражей он будет находится до 1 января, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

По версии следствия, Артур Цатрян, 1997 года рождения, за вознаграждение должен был помочь одному подрядчику отчитаться за проделанную работу.

«2 ноября этого года заместитель директора по буровым работам на УВС АО „Росгео“ получил взятку в размере не мене 1,5 млн рублей. Вознаграждение ему передал директор одного ООО за оказание содействия в подготовке и утверждении техзаданий и за отсутствие должного контроля за выполнением работ, их формальную приёмку без нарушений», — пояснили в ведомстве.

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#Общество#Ирина Швецова#Коррупция#Взятки#Взятка#Ленинский районный суд г.Тюмени
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