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В праздничные выходные ноября все парковки в Тюмени будут работать бесплатно

В праздничные выходные ноября все парковки в Тюмени будут работать бесплатно

3 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI
В Тюмени 4,5 и 6 ноября все городские парковки, в том числе на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщили в администрации города.
«Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — отметили в мэрии.

На сегодня платные парковки оборудованы в периметрах улиц:

  • Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;
  • Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;
  • Республики (от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне).

Также городские власти напомнили тюменцам о соблюдении правил при парковке, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.

Ранее стало известно, что на платных парковках в центре Тюмени бюджет города заработал более 60 млн рублей. До конца года эта сумма может вырасти еще на столько же. Самые доходные паркинги — в районах Мельникайте, Луначарского, Советской и Комсомольской.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Парковки#Платная парковка#Платные парковки
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