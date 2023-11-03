В праздничные выходные ноября все парковки в Тюмени будут работать бесплатно

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
«Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — отметили в мэрии.
На сегодня платные парковки оборудованы в периметрах улиц:
Также городские власти напомнили тюменцам о соблюдении правил при парковке, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.
Ранее стало известно, что на платных парковках в центре Тюмени бюджет города заработал более 60 млн рублей. До конца года эта сумма может вырасти еще на столько же. Самые доходные паркинги — в районах Мельникайте, Луначарского, Советской и Комсомольской.