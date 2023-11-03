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В праздничные дни тюменские больницы изменят график работы

В праздничные дни тюменские больницы изменят график работы

3 ноября 2023, 04:51
Фото: Midjourney
В связи с Днем народного единства медучреждения будут работать по другому расписанию. Изменения вступили в силу уже сегодня.

Во время праздничных выходных с 3 по 6 ноября тюменские медучреждения будут работать по другому графику. Рабочий день сократится на час уже сегодня.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, с 4 по 6 ноября прием будет проводиться с 9:00 до 14:00, а прививочный, перевязочный, процедурный кабинеты, диагностические службы и врачи-специалисты продолжат работу.

Травматологи в ОКБ №2, стоматологи в Областной стоматологической поликлинике и наркологи в Областном наркологическом диспансере 6 ноября будут принимать с 8:00 до 14:00. Неотложная стоматологическая помощь в Областной стоматологической поликлинике на Ватутина будет осуществляться круглосуточно.

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Фтизиатр в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре 4 ноября будет принимать с 9:00 до 13:00. Психиатр в Областной клинической психиатрической больнице будет работать 6 ноября с 8:00 до 15:00.

Пройти плановое обследование и проконсультироваться со специалистом в Областном кожно-венерологическом диспансере можно будет 3 ноября с 8:00 до 18:00 и 6 ноября с 9:00 до 13:00.

Ранее «Наш Город» сообщил, что в праздничные дни в Тюменской области перестанут продавать алкогольные напитки. Запрет не коснется только некоторых предпринимателей и организаций.

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#Общество#Врачи#Тюменская область#Тюменцы#Больницы#Праздники#Любовь Селезнева
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