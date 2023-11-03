В праздничные дни тюменские больницы изменят график работы

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Во время праздничных выходных с 3 по 6 ноября тюменские медучреждения будут работать по другому графику. Рабочий день сократится на час уже сегодня.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, с 4 по 6 ноября прием будет проводиться с 9:00 до 14:00, а прививочный, перевязочный, процедурный кабинеты, диагностические службы и врачи-специалисты продолжат работу.
Травматологи в ОКБ №2, стоматологи в Областной стоматологической поликлинике и наркологи в Областном наркологическом диспансере 6 ноября будут принимать с 8:00 до 14:00. Неотложная стоматологическая помощь в Областной стоматологической поликлинике на Ватутина будет осуществляться круглосуточно.
Фтизиатр в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре 4 ноября будет принимать с 9:00 до 13:00. Психиатр в Областной клинической психиатрической больнице будет работать 6 ноября с 8:00 до 15:00.
Пройти плановое обследование и проконсультироваться со специалистом в Областном кожно-венерологическом диспансере можно будет 3 ноября с 8:00 до 18:00 и 6 ноября с 9:00 до 13:00.
Ранее «Наш Город» сообщил, что в праздничные дни в Тюменской области перестанут продавать алкогольные напитки. Запрет не коснется только некоторых предпринимателей и организаций.