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В 2023 году сотрудники «Росводоканал Тюмень» сдали более 3 тонн макулатуры

В 2023 году сотрудники «Росводоканал Тюмень» сдали более 3 тонн макулатуры

3 ноября 2023, 09:59
Фото: предоставлено пресс-службой «Росводоканал Тюмень»
Сотрудники «Росводоканал Тюмень» приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл.Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология».

Макулатуру на переработку сотрудники предприятия сдают каждый месяц, поэтому с интересом поддержали участие в нацпроекте.

«У большинства сотрудников сформировалась привычка сортировать бумагу, картон, батарейки, пластиковые крышки. Мы привыкли использовать черновики в работе и собирать не нужную бумагу в коробки, чтобы потом отправить на переработку. Новые сотрудники сначала удивляются, но быстро принимают правила компании», — рассказывает директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.

Движущая сила большинства экологических акций — совет молодых специалистов. С начала года ребята отравили на переработку более 3 тонн бумаги.

«Каждый ребенок знает, что сбор макулатуры помогает спасти деревья от вырубки, уменьшить количество бытовых отходов, способствует экономии воды и других природных ресурсов. Мы за экологию!», — говорит председатель совета молодых специалистов «Росводоканал Тюмень» Наталия Пономарева.

Сотрудники тюменского водоканала не только сами ведут экологичный образ жизни, но и своим примером вдохновляют других — проводят экологические уроки в школах и проводят совместные мероприятия со студентами и другими трудовыми коллективами.

#Ирина Швецова
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