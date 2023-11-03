Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Возможность приобрести автомобили по выгодным ценам появилась у участников специальной военной операции и членов их семей. Также льготные автокредиты предоставят медработникам, учителям, жителям с инвалидностью.
В программе льготного автокредитования участвуют автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области), а также электромобили Evolute и «Москвич 3е».
Программа будет действовать до 2026 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличился более чем на 26% спрос на отечественные автомобили с пробегом. В число самым популярных подержанных моделей у тюменцев вошли ВАЗ (LADA) Grantа и ВАЗ (LADA) Vesta.