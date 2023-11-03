Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все

Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%

Жители Тюменской области могут купить новые автомобили со скидкой в 25%, электромобили — по цене ниже рыночной на 35%. В регионе стартовала программа льготного автокредитования. Правда, воспользоваться ей смогут не все.