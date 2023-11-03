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Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%

Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все

3 ноября 2023, 04:58
Фото: 1MI

Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%

Жители Тюменской области могут купить новые автомобили со скидкой в 25%, электромобили — по цене ниже рыночной на 35%. В регионе стартовала программа льготного автокредитования. Правда, воспользоваться ей смогут не все.

Возможность приобрести автомобили по выгодным ценам появилась у участников специальной военной операции и членов их семей. Также льготные автокредиты предоставят медработникам, учителям, жителям с инвалидностью.

В программе льготного автокредитования участвуют автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области), а также электромобили Evolute и «Москвич 3е».

Программа будет действовать до 2026 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличился более чем на 26% спрос на отечественные автомобили с пробегом. В число самым популярных подержанных моделей у тюменцев вошли ВАЗ (LADA) Grantа и ВАЗ (LADA) Vesta.

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